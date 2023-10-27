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Gösterici, Hollandalı siyasetçi Thierry Baudet'ın kafasına şemsiye ile vurdu

Gösterici, Hollandalı siyasetçi Thierry Baudet'ın kafasına şemsiye ile vurdu

Gösterici, Hollandalı siyasetçi Thierry Baudet'ın kafasına şemsiye ile vurdu
Admin
Admin
27 Ekim 2023 Cuma 15:02

Hollanda'da aşırı sağ çizgideki siyasi partinin lideri Thierry Baudet, Belçika'da bir üniversiteye konuşma yapmak için gittiği sırada şemsiyeli saldırıya maruz kaldı. Başında şişlik oluşan Baudet, saldırıya rağmen üniversitedeki konuşmasını yaparken, saldırgan, güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

Hollanda'da aşırı sağ çizgideki "Demokrasi için Forum" adlı siyasi partinin lideri Thierry Baudet, Belçika'da şemsiyeli saldırıya uğradı. Saldırı sonrası konuşan Baudet, kafasında büyük şişlik olduğunu söyledi.

Belçika'nın Gent şehrindeki bir üniversiteye, bir öğrenci grubunun davetiyle konuşma yapmak için gelen Baudet'ye üniversiteye girişi sırasında adı açıklanmayan bir kişi şemsiyeyle saldırdı. Sosyal medyada yayılan görüntülere göre, Baudet'nin kafasına şemsiyeyle çok sert şekilde vuran kişi, güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Belçika basını, saldırganın olay sırasında "faşizm karşıtı" slogan attığını yazdı. Saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı.

Hollandalı siyasetçi, saldırıya rağmen üniversitedeki konuşmasını yaptı. Baudet, daha sonra Hollanda radyosuna yaptığı açıklamada, kafasında "kocaman bir şişlik" olduğunu söyledi.

Baudet, ülkesinde tartışmalı bir siyasetçi olarak biliniyor. 2021'de Hollanda hükümetinin Kovid-19 önlemlerini Yahudi soykırımına benzeten Baudet, bu yönde sosyal medyadaki yaptığı paylaşımlar nedeniyle "Yahudi karşıtlığına zemin yaratmakla" suçlanmıştı.

Baudet, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı hakkındaki yorumunda da Batı'yı at gözlüğü ile bakmakla suçlamış ve Rusya'ya desteği nedeniyle tepki çekmişti. Baudet'nin aşırı sağcı partisinin, 22 Kasım'daki parlamento seçimi öncesinde anketlere göre yüzde 3 civarında oy alacağı tahmin ediliyor.

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