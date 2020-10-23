0
0
0
0
2
0
0
0

Fransa'da Hz. Muhammed'e hakaret karikatürleri devlet binalarına yansıtıldı

fransa'da Hz. Muhammed'e hakaret karikatürleri devlet binalarına yansıtıldı Macron'un Hz. Muhammed'e hakaret eden karikatürlerden vazgeçmeyeceklerini söylemesinden sonra Fransa'da karikatürler devlet binalarında gösterime sokuldu.

Fransa'da Hz. Muhammed'e hakaret karikatürleri devlet binalarına yansıtıldı
23 Ekim 2020 Cuma 15:11

Fransa'da Hz. Muhammed'e hakaret karikatürleri devlet binalarına yansıtıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hedefinde yine Müslümanlar var...

Macron geçtiğimiz gün, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde öldürülen öğretmen Samuel Paty'nin cenaze töreninde özgürlükleri savunmaya devam edeceklerini ifade ederek, Hz. Muhammed'e hakaret eden  karikatürlerden vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

MACRON TALİMATI VERDİ

Macron'un bu açıklamalarından sonra Fransa'da , İslam Peygamberi Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri devlet binalarında yerini buldu.

Fransız Charlie Hebdo dergisi tarafından yayınlanan ve Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürler, dün gece Montpellier ve Toulouse şehirlerinde devlet kurumlarına ait binalarda gösterildi.

Paylaşılan karikatürlerde, Hz. Muhammed'e ithafen "Aptallar tarafından sevilmek zordur." ve "Muhammed köktencilerle uğraşıyor." ifadesine yer verildi.

Fransa da Hz. Muhammed e hakaret karikatürleri devlet binalarına yansıtıldı #1

Fransa da Hz. Muhammed e hakaret karikatürleri devlet binalarına yansıtıldı #2

Fransa da Hz. Muhammed e hakaret karikatürleri devlet binalarına yansıtıldı #3

İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber