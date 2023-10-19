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Fransa'da bomba ihbarlarının ardı arkası kesilmiyor! 4 havalimanı daha tahliye edildi

Fransa'da bomba ihbarlarının ardı arkası kesilmiyor! 4 havalimanı daha tahliye edildi

Fransa'da bomba ihbarlarının ardı arkası kesilmiyor! 4 havalimanı daha tahliye edildi
Admin
Admin
19 Ekim 2023 Perşembe 17:25

Gazze'ye bomba yağdıran İsrail'e verdiği destek nedeniyle tepkilerin hedefinde yer alan Fransa'da Bordo, Nant, Lille ve Montpellier kentlerindeki havalimanları bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi. Dün de 6 havalimanının ihbar nedeniyle tahliye edildiği Fransa'da polis ve bomba imha ekipleri aramalarına devam ederken, Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti sahte ihbarlara karşı cezalandırma sözü verdi.

Fransa'da Bordo, Nant, Lille ve Montpellier kentlerindeki havalimanları bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi. Polis ve bomba imha ekipleri aramalar gerçekleştiriyor. Son günlerde artan sahte bomba ihbarlarına karşı Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti cezalandırma sözü verdi.

Fransız BFMTV kanalının haberine göre, ülkenin Bordo, Nant, Lille, Montpellier kentlerindeki havalimanları bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi. Polis, Montpellier Havalimanı'na intikal ederken bomba imha ekipleri havalimanında aramalar gerçekleştiriyor.

Lille Havalimanı'nda yerel saatle 10.30'da yaklaşık 300 yolcu tahliye edilirken, 12.00 sularında bu havalimanındaki faaliyetler kademeli olarak tekrar başladı.

Ülkede son günlerde okul, havalimanı, müze gibi alanlarda yapılan sahte bomba ihbarlarının ardından, Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti dün basına yaptığı açıklamada sahte bomba ihbarı verenleri bulacaklarını ve cezalandıracaklarını duyurdu.

Dün de ülkedeki 6 havalimanı bomba ihbarı nedeniyle tahliye edilmiş ancak ihbarların asılsız olduğu ortaya çıkmıştı.

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