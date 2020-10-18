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Fransa'da 8 şehirde sokağa çıkma yasağı başladı

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Paris dahil 8 büyükşehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı bugün başladı.

Fransa'da 8 şehirde sokağa çıkma yasağı başladı
18 Ekim 2020 Pazar 01:51

Fransa’da koronavirüs salgınında artan vakaların ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris dahil 8 büyükşehirde bugün itibari ile 4 hafta boyunca 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.

Macron, salgını kontrol altına almak için gereken sürenin 6 hafta olduğuna dikkat çekmiş, yasağın 1 Aralık tarihine kadar uzatılması için parlamento ile görüşeceğini ifade etmişti.

8 BÜYÜKŞEHİRDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BAŞLADI

Macron’un ilan ettiği sokağa çıkma yasağı bugün Paris’inde içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesi, Grenoble, Lyon, Lille- Aix-Marseille, Rouen, Toulouse ve Montpellier kentlerinde başladı.

Yasağa uymayan vatandaşlar ilk ihlalde 135 Euro para cezasına, ikinci ihlalde bin 500 Euro para cezasına, üçüncü ihlalde ise 6 ay hapis ve 3 bin 750 Euro para cezasına çarptırılacak.

Toplu ulaşım araçları ile bölgeler arası yolculuklar konusunda ise kısıtlamaya gidilmedi. Macron, konuşmasında vatandaşların tatile gitmelerini engellemeyeceklerini ifade etmişti.

Fransa da 8 şehirde sokağa çıkma yasağı başladı #1

İZİN BELGESİYLE ÇIKILABİLECEK

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan izin belgesi cep telefonlarına indirildikten sonra doldurulacak ya da kağıt üzerinde yazıcıdan çıktı alındıktan sonra tanzim edilecek.

Sokağa çıkma yasağından, gece çalışanlar, hastane veya eczaneye gitmek zorunda olanlar, yolculuk nedeniyle varış saatleri sokağa çıkma yasağına denk gelenler, evcil hayvanını gezdirenler ve yardıma muhtaç bir aile bireyine yardım etmek zorunda olanlar muaf tutuldu.

Fransa da 8 şehirde sokağa çıkma yasağı başladı #2

YASAK KARŞITLARI SOKAĞA ÇIKTI

Başkentteki Gare du Nord Tren İstasyonu çevresinden 21.30 sularında toplanan bir grup yasak karşıtı eylemlerine başlamadan polis tarafından dağıtıldı.

Öte yandan Fransa’da bugün 32 bin 427 vaka ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti. Ülkede toplam vaka sayısı 867 bin 197’ye, toplam can kaybı ise 33 bin 392’ye ulaştı.

Fransa da 8 şehirde sokağa çıkma yasağı başladı #3

Fransa da 8 şehirde sokağa çıkma yasağı başladı #4


Kaynak: Kamu Saati Özel
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