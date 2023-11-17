Filipinler'de 6.7 büyüklüğündeki deprem anı kamerada! İnsanlar çığlık çığlığa kaçıştı

Filipinler'de meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki deprem anları kameralara yansıdı. İnşaat halindeki bir binadan sarsıntıyla birlikte parçalar düşerken, hasar meydana gelen bir alışveriş merkezinde ise büyük panik yaşandı. Depremde1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Filipinler'de meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki deprem anları kameralara yansıdı. İnşaat halindeki bir binadan sarsıntıyla birlikte parçalar düşerken, hasar meydana gelen bir alışveriş merkezinde ise büyük panik yaşandı. Depremde bir kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı bildirildi.

6.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLE SARSILDI

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsünden yapılan açıklamada, yerel saatle 16.14'te ülkenin güneyindeki Mindanao Adası açıklarında 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Merkez üssü Sarangani kasabasının 34 kilometre güneybatısı olan depremin 72 kilometre derinlikte kaydedildiği aktarıldı. Sarsıntının General Santos şehri, Güney Cotabato ve Davao del Sur illeri de dahil olmak üzere Mindanao Adası'nın yakın bölgelerinde güçlü bir şekilde hissedildiği ifade edildi. Artçı sarsıntılar yaşanabileceği belirtilirken, tsunami uyarısı ise yapılmadı.

DEPREM ANI KAMERADA

Deprem anları birçok noktada kameralara yansıdı. İnşaat halindeki bir binadan parçalar düşerken, bir alışveriş merkezinde büyük hasar meydana geldiği görüldü

1 KİŞİ ÖLDÜ, 18 KİŞİ YARALANDI

South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre, depremde bir kişi hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralandı. Deprem nedeniyle bölgedeki bazı binalarda hasar meydana gelirken kısmi elektrik kesintileri yaşandı.

PASİFİK ATEŞ ÇEMBERİNDE BULUNUYOR

Öte yandan, Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, depremin büyüklüğünü ilk önce 7.2 olarak açıklamıştı. Pasifik Ateş Çemberinde bulunan Filipinler, deprem, tsunami ve volkanik patlamalardan en çok etkilenen ülkelerden biri olarak biliniyor.