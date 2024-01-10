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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
Admin
Admin
10 Ocak 2024 Çarşamba 16:27

NATO'nun ikinci büyük ordusu olarak güney kanadının en güçlü askeri kuvvetine sahip Türkiye, ABD merkezli Global Fire Power'ın "Dünyanın En Güçlü Orduları 2024" listesine damga vurdu. Geçen yıl listede 11. sırada yer alan Türkiye, üç basamak birden yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı.

Her yıl dünya devletlerinin askeri güçlerini yakın mercek altına alarak küresel güç sıralaması yayınlayan ABD merkezli Global Firepower adlı şirket, 2023 yılına ait askeri güç sıralamasını paylaşmıştı. Global Firepower'ın 'Dünyanın En Güçlü Orduları' listesinde, toplamda 145 ülke yer almıştı. Sıralamada ülke ordularının teknoloji yönünden gelişmişlik, insani gücü, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi özellikleri dikkate alınmıştı.

İLK ÜÇTE ABD, RUSYA VE ÇİN YER ALMIŞTI

Listeye göre 2022'de 13. sırada yer alan Türkiye, 2023 başında 2 sıra yükselerek 11. sıraya çıkmıştı. İlk üçte ise ABD, Rusya ve Çin yer almıştı.

2024 LİSTESİNE YİNE TÜRKİYE DAMGA VURDU

Son olarak alanında dünyanın en büyük otoritesi haline gelen ABD merkezli Global Firepower, 2024 listesini yayınladı. Geçtiğimiz yıl dünyanın en güçlü 11. ordusu olan Türkiye, bu yıl yaşadığı yükselişle yeni listeye damga vurdu.

TÜRKİYE 3 SIRA BİRDEN YÜKSELDİ

Türkiye, bu yıl yaşadığı yükselişle yeni listede 8'nci oldu. Yine ilk sırada ABD yer alırken, ikinci sırada Rusya üçüncü sırada Çin geldi. 8'inci olan Türkiye'yi ise Pakistan ve İtalya takip etti.

EN GÜÇLÜ 20 ÜLKE

İşte dünyanın en prestijli askeri güç sıralamasına göre ilk 20'de bulunan ülkeler;

  1. ABD

  2. Rusya

  3. Çin

  4. Hindistan

  5. Güney Kore

  6. Birleşik Krallık

  7. Japonya

  8. Türkiye

  9. Pakistan

  10. İtalya

  11. Fransa

  12. Brezilya

  13. Endonezya

  14. İran

  15. Mısır

  16. Avustralya

  17. İsrail

  18. Ukrayna

  19. Almanya

  20. İspanya

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