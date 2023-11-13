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Çin'de 22 kız çocuğuna istismar suçundan ölüm cezası alan ilkokul müdürü idam edildi

Çin'de 22 kız çocuğuna istismar suçundan ölüm cezası alan ilkokul müdürü idam edildi

Çin'de 22 kız çocuğuna istismar suçundan ölüm cezası alan ilkokul müdürü idam edildi
Admin
Admin
13 Kasım 2023 Pazartesi 12:35

Çin'in Gansu eyaletinde eski bir ilkokul müdürüne, 5 kız çocuğuna tecavüz ve 17 kız çocuğuna cinsel taciz suçlarından verilen ölüm cezası infaz edildi.

Çin'in Gansu eyaletinde eski bir ilkokul müdürüne, "tecavüz" ve "çocuklara cinsel taciz" suçlarından verilen ölüm cezasının infaz edildiği bildirildi.

22 KIZ ÇOCUĞUNA TACİZ SUÇUNDAN HÜKÜM GİYDİ

China Daily'nin haberine göre, Pingliang ilinin Cingning ilçesinde yerel bir okulda görevli Cang Longci adındaki sanık, 8 ila 12 yaşlarındaki 5 kız çocuğuna tecavüz ve 8 ile 14 arasındaki 17 kız çocuğuna cinsel tacizden hüküm giydi.

ÖLÜM CEZASI İNFAZ EDİLDİ

Sanığın, yerel mahkemenin verdiği idam kararı için yaptığı temyiz başvurusunun Gansu Yüksek Mahkemesi tarafından reddedilmesinin ardından ceza, 7 Kasım'da infaz edildi.

ÖĞRENCİLERE PSİKOLOJİK DESTEK

Yerel eğitim idaresinin suçtan etkilenen öğrencilere psikolojik yardım ve destek sağladığı, olayın yaşandığı ilkokulun ise kapatılarak başka bir okulla birleştirildiği kaydedildi.

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