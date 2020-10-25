Bülent Akarcalı: ABD'nin aklında Türkiye'yi bombalamak var Eski Sağlık ve Turizm Bakanı Bülent Akarcalı, ABD'nin S-400 rahatsızlığının NATO kaynaklı değil, Türkiye'yi birgün rahatça bombalayamayacağından olduğunu söyledi.

Bülent Akarcalı: ABD'nin aklında Türkiye'yi bombalamak var

Bülent Akarcalı: ABD'nin aklında Türkiye'yi bombalamak var Eski Sağlık ve Turizm Bakanı Bülent Akarcalı, ABD'nin S-400 rahatsızlığının NATO kaynaklı değil, Türkiye'yi birgün rahatça bombalayamayacağından olduğunu söyledi.

Habertürk'te Eren Eğilmez'in sunduğu Gerçek Fikri Ne programında, Türkiye ve dünya gündemine dair konular ele alındı.

Programın konuklarından Eski Sağlık ve Turizm Bakanı, dönemin ANAP Milletvekili Bülent Akarcalı, S-400 savunma sisteminin alınmasına ABD'nin neden bu kadar tepki gösterdiğinin tek gib gerekçesi olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"ABD'NİN AKLINDA TÜRKİYE'Yİ BOMBALAMAK VAR"

"S-400'leri bize bir saldırı olduğu halde kullanacağız. NATO üyesi olduğumuza göre bize olası bir saldırı, İran'dan ya da Rusya'dan gelir. ABD neden bu kadar endişe ediyor? 'Aslında bunları aldığınız iyi oldu. Düşmanımızı kendi silahıyla vuracaksınız' demesi lazımken, niye endişe ediyor? Demek ki aklında Türkiye'yi bombalamak yatıyor."

Habertürk'te Eren Eğilmez'in sunduğu Gerçek Fikri Ne programında, Türkiye ve dünya gündemine dair konular ele alındı.

Programın konuklarından Eski Sağlık ve Turizm Bakanı, dönemin ANAP Milletvekili Bülent Akarcalı, S-400 savunma sisteminin alınmasına ABD'nin neden bu kadar tepki gösterdiğinin tek gib gerekçesi olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"ABD'NİN AKLINDA TÜRKİYE'Yİ BOMBALAMAK VAR"

"S-400'leri bize bir saldırı olduğu halde kullanacağız. NATO üyesi olduğumuza göre bize olası bir saldırı, İran'dan ya da Rusya'dan gelir. ABD neden bu kadar endişe ediyor? 'Aslında bunları aldığınız iyi oldu. Düşmanımızı kendi silahıyla vuracaksınız' demesi lazımken, niye endişe ediyor? Demek ki aklında Türkiye'yi bombalamak yatıyor."

"ABD'NİN AMACI, TÜRKİYE'Yİ KONTROL ALTINDA TUTMAK"

"ABD'nin S-400'ler konusundaki hassasiyeti, NATO çerçevesinde değil, birgün ABD kendisi askeri müdahalede bulunursa, Türkiye kendisini savunamasın diyedir. Yani ABD'nin amacı, Türkiye'yi hava savunma sisteminden eksik bırakarak kontrol altında tutmaktır. "