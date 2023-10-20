BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda: Gazze'ye yardım tırlarının geçmesi gerekiyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, abluka altındaki Gazze'nin dünyaya açılan tek noktası olan ve İsrail tarafından bombalanan Refah Sınır Kapısı'na gitti. İsrail'in hiçbir şekilde yardımların geçmesine izin vermediği kapıda konuşan Guterres, "Yardım tırları en hızlı şekilde Gazze'ye hareket etmeli, her gün anlamlı sayıda kamyonun bölgeye girmesine ihtiyaç var." dedi.

Gazze'nin Mısır'dan dünyaya açılan tek noktası olan Refah Sınır Kapısı, günlerdir İsrail tarafından bombalanıyor. Abluka altına alınan Gazze'ye buradan yardım malzemeleri sokulmasına müsaade edilmezken, bugün sınır kapısına giden BM Genel Sekreteri Guterres "Sınırdan her gün anlamlı sayıda yardım gitmeli" ifadelerini kullandı.

"KAMYONLARIN BÖLGEYE GİRMESİNE İHTİYAÇ VAR"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres , Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafında yaptığı konuşmada yardım kamyonlarının mümkün olduğu kadar çabuk Gazze'ye ulaşması gerektiğini söyledi. Guterres, "Yardım tırları en hızlı şekilde Gazze'ye hareket etmeli, her gün anlamlı sayıda kamyonun bölgeye girmesine ihtiyaç var. Ek fonlara ihtiyaç var" dedi.

BUGÜN AÇILMA İHTİMALİ VAR

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, çatışmalar karşısında dehşete düştüklerini dile getirirken, "Gerekli malzemeleri ulaştırmak için erişim istemeye devam ediyoruz. Refah kapısının bugün açılmasını umuyoruz. Daha fazla gecikme daha fazla acıya ve daha fazla ölüme yol açacaktır" dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Refah Sınır Kapısı'nın açılması ve Gazze'ye insani yardım taşıyan yaklaşık 20 kamyonun geçişine izin verilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Ancak İsrail'den halen bir açıklama yapılmadı.

KİLİSE SALDIRISINI KINADILAR

Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada ise İsrail'in kiliseye saldırısı için "Sivil altyapıya yönelik, korunan binaların yıkılmasına, sivillerin ölümüne ve yaralanmasına yol açan her türlü saldırıyı kınıyoruz." mesajı verildi.