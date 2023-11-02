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ABD, Netanyahu'nun ipini çektiği iddiası: Siyasette sayılı günleri kaldı

ABD, Netanyahu'nun ipini çektiği iddiası: Siyasette sayılı günleri kaldı

ABD, Netanyahu'nun ipini çektiği iddiası: Siyasette sayılı günleri kaldı
Admin
Admin
02 Kasım 2023 Perşembe 10:54

Beyaz Saray'da üst düzey iki yetkili, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun siyasi ömrünün kısaldığını ve sayılı günlerinin kaldığını ABD Başkanı Joe Biden'ın yakın zamanda gerçekleşen bir görüşmede Netanyahu'ya ilettiğini iddia etti.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarına 27. günde devam ederken ABD'den İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi.

ABD merkezli Politico'da yer alan habere göre, Beyaz Saray'dan iki üst düzey yetkili, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun siyasi ömrünün kısaldığını ve sayılı günlerinin kaldığını söyleyerek, bu durumun Beyaz Saray'da gündem olduğunu açıkladı.

Yetkililer, ABD Başkanı Joe Biden'ın yakın zamanda Netanyahu ile yaptığı bir görüşmede bu durumu Netanyahu'ya ilettiğini kaydetti.

Geçtiğimiz günlerde istifa çağrıları yapılan Netanyahu, çağrıları kabul etmeyerek "İstifa etmeyi düşünmüyorum. Hamas'ı ortadan kaldıracağım" açıklamasında bulunmuştu.

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