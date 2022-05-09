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ABD'den Rusya'ya yaptırımlar Bitmek Bilmiyor

ABD'den Rusya'ya yaptırımlar Bitmek Bilmiyor ABD, Sberbank ve Gazprombank'ın yöneticileri ile 3 Rus televizyon kanalına yaptırım uyguladığını açıkladı.

ABD'den Rusya'ya yaptırımlar Bitmek Bilmiyor
Admin
Admin
09 Mayıs 2022 Pazartesi 11:31

Ukrayna topraklarına işgal girişimini sürdüren Rusya'ya yaptırımlar devam ediyor. ABD, Sberbank ve Gazprombank'ın yöneticileri ile 3 Rus televizyon kanalına yaptırım uyguladığını açıkladı.

G7 liderlerinin çevrim içi olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin katılımıyla düzenledikleri zirvenin ardından ABD'den Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar geldi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın savaş kabiliyeti açısından kritik önem taşıyan kişi ve kuruluşların yaptırım listesine eklendiği aktarıldı.

Açıklamada, bunlar arasında Rusya'nın en önemli iki bankasının yönetim kurulu üyeleri, bir Rus devlet bankası ve 10 bağlı kuruluşu, devlet destekli bir silah üreticisi ile devlet kontrolündeki üç televizyon kanalının yer aldığı kaydedildi.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ YAPTIRIM LİSTESİNDE

Bu kapsamda Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın 8 yönetim kurulu üyesinin yaptırım listesine alındığı belirtilen açıklamada, ülkenin önemli bankalarından Gazprombank'ın da 27 yönetim kurulu üyesinin yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Açıklamada, devlete ait Moskova Sanayi Bankası ve 10 iştirakine de yaptırım uygulanacağı aktarıldı.

Rusya'nın askeri ve istihbarat servislerine tedarik sağlayan savunma şirketi Promtekhnologiya'nın da yaptırım listesine alındığı belirtilen açıklamada, Rusya'nın 3 televizyon kanalının da yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.,

RUSLARA MUHASEBE VE DANIŞMANLIK HİZMETİ YASAĞI

Açıklamada, Rusya ve Rus seçkinleri tarafından yaptırımlardan kaçınmak için kullanılan hizmetlere erişimi kesmek için de harekete geçildiği, Amerikalıların Ruslara muhasebe ve danışmanlık hizmetleri vermesinin yasaklandığı ifade edildi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Rusya'nın ekonomisini ve Ukrayna'ya yönelik saldırıları gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu hizmetler ile teknolojilere erişimini daha da kısıtladıklarını belirtti.

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