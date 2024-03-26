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ABD'de büyük felaket! Dev gemi köprüye çarptı, onlarca araç suya gömüldü

ABD'de büyük felaket! Dev gemi köprüye çarptı, onlarca araç suya gömüldü

ABD'de büyük felaket! Dev gemi köprüye çarptı, onlarca araç suya gömüldü
Admin
Admin
26 Mart 2024 Salı 11:17

ABD'nin Maryland eyaletinde, Baltimore'daki Francis Scott Key Köprüsü'nün büyük bölümleri, Singapur bayraklı konteyner gemisi Dali'nin çarpmasının ardından suya gömüldü.

"KÖPRÜNÜN BİR KISMI ÇÖKTÜ"

Yangın Botu operatörü Andrew Doyle yaşanan olayı "Bir konteyner gemisi Baltimore'daki Key Köprüsüne çarptı. Köprünün bir kısmı çöktü. Birden fazla itfaiye ve polis botu yola çıktı" ifadeleriyle anlattı.
 

GÖRÜNTÜ SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Sosyal medyada paylaşılan videoda, geminin çarpmasıyla köprünün saniyeler içinde yerle bir olduğu ve araçların suya gömüldüğü anlar yer aldı.

RESMİ KAYNAKLARDAN AÇIKLAMA YOK

Resmi kaynaklardan olaya ilişkin henüz bir açıklama gelmezken, acil müdahale ekiplerinin yola çıktığı ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

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