2 kadın öğretmen, 18 yaşındaki öğrenciyi eve davet edip üçlü ilişkiye girdi

Avustralya'da yaşayan 40 yaşındaki evli voleybol öğretmeni Joyce Churchwell, Snapchat üzerinden sohbet ettiği 18 yaşındaki öğrencisini evine davet etti. Joyce ve evde bulunan diğer öğretmen arkadaşı, öğrenciyle üçlü ilişkiye girdi. Kadın öğretmen olaydan sonra tecavüz suçlamasıyla tutuklandı.
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Kocasının evde olmadığı sırada, arkadaşı ve öğrencisiyle ilişkiye giren Joyce, hakkında dedikodular çıkması üzerine çalıştığı okul tarafından işten atıldı.
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Polise şikayet edilen kadın öğretmen hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma sonunda Churchwell tutuklandı. Daha önce kendisi ile aynı okulda çalışmış olduğu öğretmen arkadaşı ise okulda görev yapmadığı için hakkında herhangi bir işlem yapılmadı.
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Yasalara göre rıza yaşı 16 olmasına rağmen, bir öğretmenin 16 yaşından büyük öğrencisi ile ilişkiye girmesi tecavüz olarak değerlendiriliyor.
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Joyce'nin çalıştığı Berryhill Lisesi yetkilileri ise olayla ilgili açılan soruşturmada polis ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.
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