En güzel Berat Kandili mesajları 2024 Resimli, anlamlı kandil mesajı

Berat kandili bugün idrak edilecek. Bu önemli gecede değer verdikleri kişilerin kandilini kutlamak için Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter, Pinterest gibi sosyal medyadan mesajlar atılacak. İşte en güzel, resimli ve anlamlı Berat Kandili mesajları 2024 araştırılıyor. Günahların affolacağı bu mübarek gecede sizlerde sevdiklerinize kandil mesajı gönderebilirsiniz

Berat kandili 25 Şubat Pazar günü idrak edilecek. İbadetlerin fazlalaşacağı bu önemli gecede bol bol dualar edilecek. Sadece ibadetler değil, Müslümanlar birbirinin kandilini kutlamak için mesajlar atacak. Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter, Pinterest gibi sosyal medyadan mesaj atmak isteyenler en güzel, anlamlı ve resimli mesajları aratmaya başladı. İşte en güzel, resimli ve anlamlı Berat Kandili mesajları haberimizde...

Şaban ayının 15. gecesinde idrak edilen ve tüm günahların affolacağı mübarek Berat Gecesi bu akşam idrak edilecek. Milyonlarca müslüman bu gecede Allah'u Teala'ya tevbe edecek. Bu mübarek kandil gününde sizde sevdiklerinize kandil mesajı gönderebilirsiniz. 25 Şubat Pazar Berat Kandili resimli ve sözlü mesajlarını sizler için derledik. Sevdiklerinize WhatsApp'tan rahatça gönderebileceğiniz resimli kandil mesajlarını kamusaati olarak derledik.

En güzel ve anlamlı Berat Kandili mesajları:

- Sema kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle Berat Kandiliniz hayırlı olsun…

- Bu gece beraat gecesi. Dua edelim… Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız af folsun. İyi kandiller.

- Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu,rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere…

- Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Berat Kandilin mübarek olsun…

- Tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle. Berat Kandiliniz hayırlı olsun…

- Gelişiyle kalbimizi aydınlatan, gönlümüze nur saçan, bütün insanlığa güneş gibi doğan, sevgili peygamberimizin şefaatine nail olmanızı temenni ederim. Berat Kandilin mübarek olsun…

- Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Hz. Muhammed (s.a.v)'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice kandiller. Berat Kandiliniz hayırlı olsun…

- Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği dostlukların hiç bitmediği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de sevgi dolu nice kandillere. Berat Kandilin mübarek olsun…

- Affımıza vesile olması dileklerimle Berat kandilinizi tebrik ederim. Hayırlı kandiller…

- Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!

- Berat kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

- Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!

- Bu gece beraat gecesi. Dua edelim… Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız af folsun. İyi kandiller.

- Bu gece beraat kandili.. Günahtan kurtuluş gecesi.. Haydi dua edelim.. Temizlensin günah defterleri.. İyi kandiller…

- Bu gece Cenab-ı Hakkın, kendisine yönelip af dileyen müminleri bağışlayarak kurtuluş beratı verdiği bir gecedir. Hepimiz için hayırlı olsun!

- Bu mübarek gecede dualarınızın kabul ve makbul olması dileklerimle. Beraat kandilinizi kutlar, size ve sevdiklerinize hayırlara vesile olmasını dilerim.

- Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildigince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

- Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu,rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere…

- Mübarek Beraat kandilinizi kutlar, herşeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim. Kandiliniz mübarek olsun.

- Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Beraat kandiliniz mübarek olsun..

- Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez.

- Beraat kandili Allah'ın rahmet ve bağışlamasının bol olduğu gecedir. Edilen dualar, tövbeler bu gece kabul olunur. Yürekler bin bir nurla doludur. Kandiliniz kutlu olsun..

- Günler bize dostların güzelliği ile, geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Berat Kandiliniz mübarek olsun..

- Mübarek Beraat kandilinizi kutlar, her şeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim. Berat Kandiliniz mübarek olsun!



- Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarımızın Rabbimizin yüce katına iletilmesine vesile olan bu mübarek kandil gecesinde dualarda buluşmak ümidiyle Kandilinizi kutlarım.

2024 Berat Kandili Resimli mesajlar

25 Şubat 2024 Pazar Günü müslümanlar için önemli Berat Kandili. Bu mübarek günde sizlerde sevdiklerinize resimli berat kandili mesajları gönderebilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıdan en güzel resimli, whatsApp kandil mesajlarına ulaşabilirsiniz