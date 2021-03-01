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Nişantaşı Üniversitesi 251 öğretim üyesi alacak

Nişantaşı Üniversitesine; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” ve Nişantaşı Üniversitesi “Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Kriterleri” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak ilanda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacak.

Nişantaşı Üniversitesi 251 öğretim üyesi alacak
01 Mart 2021 Pazartesi 15:00

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI (PROFESÖR, DOÇENT, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ)


Üniversitemize; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” ve Nişantaşı Üniversitesi “Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Kriterleri” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları  taşıyan  Profesör adaylarının;  nüfus cüzdanı  fotokopisi, 2  adet  fotoğraf,  Detaylı  SGK hizmet  döküm belgesi,  YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi), kısa özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi,  bilimsel  yayınlarını,  kongre  ve  konferans  tebliğleri  ile  bunlara  yapılan  atıfları,  yönetimlerinde  devam  eden  ve  biten  doktora  ve  yüksek  lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

2547 sayılı Kanun’un 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, Detaylı SGK hizmet döküm belgesi, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) kısa  özgeçmiş,  doçentlik  belgesi,  yayın  listesi,  bilimsel  çalışma  ve  yayınlarını  kapsayan  4  adet  dosya  ile  birlikte  Nişantaşı  Üniversitesi  Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Dr. Öğretim Üyesi adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, Detaylı SGK hizmet döküm belgesi, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için  denklik  belgesi)  anabilim dalı  ve  yabancı  dillerini  belirten  dilekçe,  kısa  özgeçmiş,  doktora  belgesi,  bilimsel  çalışmalarını  ve  yayınlarını  kapsayan  4 (dört) nüsha dosya ile birlikte ilan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süreci Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Profesör,  Doçent  ve  Doktor  Öğretim  Üyesi  kadrolarına  başvurular,  Nişantaşı  Üniversitesi  İnsan  Kaynakları  Daire  Başkanlığına,  şahsen  veya  posta  ile yapılmaktadır. (Posta ile yapılan başvuruların teslimi son başvuru tarihinden sonra ise kabul edilmeyecektir.)

Kadro detayları www.nisantasi.edu.tr adresimizde bulunmaktadır.

Adres                : Nişantaşı Üniversitesi Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak Maslak 1453 No: 1Y 34481742- Sarıyer/İSTANBUL
Telefon               0 212 210 10 10
E-posta adresi  : [email protected]

 

 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi ARANAN NİTELİK Kadro Unvanı ve Kadro Sayısı
Dr. Öğr. Doç. Prof.
Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında doktorasını tamamlamış olmak. 3 3 3
*Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında doktorasını tamamlamış olmak. 3 3 3
Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği alanında doktorasını tamamlamış olmak. 1 1 1
*Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında doktorasını tamamlamış olmak. 2 2 2
Mekatronik Mühendisliği Makine Mühendisliği, Uçak Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doktorasını tamamlamış olmak. 2 2 2
*Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) Makine Mühendisliği, Uçak Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doktorasını tamamlamış olmak. 2 2 2
Mimarlık Mimarlık alanında doktorasını tamamlamış olmak. 2 2 2
*Mimarlık (İngilizce) Mimarlık alanında doktorasını tamamlamış olmak. 2 2 2
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İç Mimarlık veya Mimarlık alanında doktorasını tamamlamış olmak. 2 2 2
*İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) İç Mimarlık, Mimarlık veya Peyzaj Mimarlığı alanında doktorasını tamamlamış olmak. 2 2 2
*İç Mimarlık (İngilizce) Mimarlık Tarihi alanında doktorasını tamamlamış olmak. - 1 -
*Makine Mühendisliği (İngilizce) İlgili alanda doktorasını tamamlamış olmak. 1 1 1
*İnşaat Mühendisliği (İngilizce) İlgili alanda doktorasını tamamlamış olmak. 1 1 1
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ARANAN NİTELİK Kadro Unvanı ve Kadro Sayısı
Dr. Öğr. Doç. Prof.
*Mütercim Tercümanlık (İngilizce) İlgili alanında doktorasını tamamlamış olmak. 1 1 1
Psikoloji Psikoloji Anabilim dallarından birinde doktorasını tamamlamış olmak. 2 2 2
*Psikoloji (İngilizce) Psikoloji Anabilim dallarından birinde doktorasını tamamlamış olmak. 2 2 2
Yönetim Bilişim Sistemleri İlgili alanında doktorasını tamamlamış olmak. 3 3 3
*Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) İlgili alanında doktorasını tamamlamış olmak 2 2 2
İşletme Makro İktisat alanında doçentliğini almış olup döviz kuru ve finansal endeksler alanında çalışmalar yapmış olmak. - 1 -
*Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) Gazetecilik alanında doktorasını tamamlamış ve Halkla İlişkiler alanında doçentliğini almış olmak. - 1 -
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İdare Hukuku alanında doktorasını tamamlamış olmak. 1 - -
Sanat ve Tasarım Fakültesi ARANAN NİTELİK Kadro Unvanı ve Kadro Sayısı
Dr. Öğr. Doç. Prof.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomi veya Gıda Mühendisliği alanında doktorasını tamamlamış olmak. 1 1 1
*Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce)		 Gastronomi veya Gıda Mühendisliği alanında doktorasını tamamlamış olmak. 3 3 3
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm İşletmeciliği alanında doktorasını tamamlamış olmak. 1 1 1
*Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) Turizm İşletmeciliği alanında doktorasını tamamlamış olmak. 1 1 1
Grafik Tasarımı Grafik Tasarımı, Grafik, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım veya İletişim Tasarımı
alanında doktorasını veya Sanatta Yeterliliğini tamamlamış olmak.		 3 2 2
Müzik Müzik alanında doktorasını veya Sanatta Yeterliliğini tamamlamış olmak. 3 2 2
Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Sahne Sanatları, Tiyatro, Radyo TV Sinema veya ilgili alanlarından birinde doktorasını veya Sanatta Yeterliliğini tamamlamış olmak. 3 2 2
İç Mimarlık İç Mimarlık veya Mimarlık alanında doktorasını tamamlamış olmak. 2 2 2
*İç Mimarlık (İngilizce) İç Mimarlık veya Mimarlık alanında doktorasını tamamlamış olmak. 2 2 2
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ARANAN NİTELİK Kadro Unvanı ve Kadro Sayısı
Dr. Öğr. Doç. Prof.
Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik alanında doktorasını tamamlamış olmak. 2 2 2
*Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) Beslenme ve Diyetetik alanında doktorasını tamamlamış olmak. 2 2 2
Beslenme ve Diyetetik Farmakoloji veya Tıbbi Farmakoloji alanında doktorasını veya tıpta uzmanlığını tamamlamış olmak. 1 1 1
Beslenme ve Diyetetik Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Hemşirelik veya Biyoloji bölümü lisans mezunu olup, Fizyoloji
anabilim dalında yüksek lisans ve doktorasını tamamlamış olmak veya Fizyoloji alanında tıpta uzmanlığını tamamlamış olmak.		 1 1 1
Beslenme ve Diyetetik Histoloji ve Embriyoloji alanında doktorasını veya tıpta uzmanlığını tamamlamış olmak. 1 1 1
Beslenme ve Diyetetik Tıbbi Mikrobiyoloji alanında doktorasını veya tıpta uzmanlığını tamamlamış olmak. 1 1 1
Beslenme ve Diyetetik Tıbbi Biyoloji / Tıbbi Genetik alanında doktorasını veya tıpta uzmanlığını tamamlamış olmak. 1 1 1
Beslenme ve Diyetetik Pataloji alanında doktorasını veya tıpta uzmanlığını tamamlamış olmak. 1 1 1
*Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) Farmakoloji veya Tıbbi Farmakoloji alanında doktorasını veya tıpta uzmanlığını tamamlamış olmak. 1 1 1
*Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Hemşirelik veya Biyoloji bölümü lisans mezunu olup, Fizyoloji anabilim dalında yüksek lisans ve doktorasını tamamlamış olmak veya Fizyoloji alanında tıpta
uzmanlığını tamamlamış olmak.		 1 1 1
*Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) Histoloji ve Embriyoloji alanında doktorasını veya tıpta uzmanlığını tamamlamış olmak. 1 1 1
*Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) Tıbbi Mikrobiyoloji alanında doktorasını veya tıpta uzmanlığını tamamlamış olmak. 1 1 1
*Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) Tıbbi Biyoloji / Tıbbi Genetik alanında doktorasını veya tıpta uzmanlığını tamamlamış olmak. 1 1 1
*Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) Pataloji alanında doktorasını veya tıpta uzmanlığını tamamlamış olmak. 1 1 1
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ARANAN NİTELİK Kadro Unvanı ve Kadro Sayısı
Dr. Öğr. Doç. Prof.
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Deniz İşletmeciliği alanında doktorasını tamamlamış olmak. 1 - -
Sivil Havacılık Yüksekokulu ARANAN NİTELİK Kadro Unvanı ve Kadro Sayısı
Dr. Öğr. Doç. Prof.
Hava Trafik Kontrol İlgili alanında doktorasını tamamlamış olmak. 2 2 2
Havacılık Elektrik ve Elektroniği İlgili alanında doktorasını tamamlamış olmak. 2 2 2
Uçak Bakım ve Onarım İlgili alanında doktorasını tamamlamış olmak. 2 2 2
Meslek Yüksekokulu ARANAN NİTELİK Kadro Unvanı ve Kadro Sayısı
Dr. Öğr. Doç. Prof.
Odyometri Dil ve Konuşma Terapisi veya Odyoloji alanında doktorasını tamamlamış olmak. 2 2 2
Ameliyathane Hizmetleri Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi alanında uzmanlığını tamamlamış olmak. 1 - -
Ameliyathane Hizmetleri Ebelik alanında doktorasını tamamlamış olmak. 3 3 3
Anestezi Hemşirelik Anabilim dallarından birinde doktorasını tamamlamış olmak. 3 3 3
Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Öğretmenliği alanında doktorasını tamamlamış olmak. 1 1 1
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Biyoloji bölümü lisans ve yüksek lisans mezunu olup Moleküler Tıp alanında doktorasını tamamlamış olmak. 1 - -

(*): 23 Mart 2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Nişantaşı #Nişantaşı Üniversitesi #Öğretim Üyesi #personel alımı
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