Nişantaşı Üniversitesi 251 öğretim üyesi alacak

Nişantaşı Üniversitesine; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” ve Nişantaşı Üniversitesi “Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Kriterleri” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak ilanda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacak.

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI (PROFESÖR, DOÇENT, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ)



Üniversitemize; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” ve Nişantaşı Üniversitesi “Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Kriterleri” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, Detaylı SGK hizmet döküm belgesi, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi), kısa özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.



2547 sayılı Kanun’un 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, Detaylı SGK hizmet döküm belgesi, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) kısa özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Dr. Öğretim Üyesi adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, Detaylı SGK hizmet döküm belgesi, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, kısa özgeçmiş, doktora belgesi, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte ilan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süreci Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular, Nişantaşı Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına, şahsen veya posta ile yapılmaktadır. (Posta ile yapılan başvuruların teslimi son başvuru tarihinden sonra ise kabul edilmeyecektir.)



Kadro detayları www.nisantasi.edu.tr adresimizde bulunmaktadır.



Adres : Nişantaşı Üniversitesi Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak Maslak 1453 No: 1Y 34481742- Sarıyer/İSTANBUL

Telefon 0 212 210 10 10

E-posta adresi : [email protected]

Mühendislik Mimarlık Fakültesi ARANAN NİTELİK Kadro Unvanı ve Kadro Sayısı Dr. Öğr. Doç. Prof. Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında doktorasını tamamlamış olmak. 3 3 3 *Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında doktorasını tamamlamış olmak. 3 3 3 Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği alanında doktorasını tamamlamış olmak. 1 1 1 *Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında doktorasını tamamlamış olmak. 2 2 2 Mekatronik Mühendisliği Makine Mühendisliği, Uçak Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doktorasını tamamlamış olmak. 2 2 2 *Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) Makine Mühendisliği, Uçak Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doktorasını tamamlamış olmak. 2 2 2 Mimarlık Mimarlık alanında doktorasını tamamlamış olmak. 2 2 2 *Mimarlık (İngilizce) Mimarlık alanında doktorasını tamamlamış olmak. 2 2 2 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İç Mimarlık veya Mimarlık alanında doktorasını tamamlamış olmak. 2 2 2 *İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) İç Mimarlık, Mimarlık veya Peyzaj Mimarlığı alanında doktorasını tamamlamış olmak. 2 2 2 *İç Mimarlık (İngilizce) Mimarlık Tarihi alanında doktorasını tamamlamış olmak. - 1 - *Makine Mühendisliği (İngilizce) İlgili alanda doktorasını tamamlamış olmak. 1 1 1 *İnşaat Mühendisliği (İngilizce) İlgili alanda doktorasını tamamlamış olmak. 1 1 1 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ARANAN NİTELİK Kadro Unvanı ve Kadro Sayısı Dr. Öğr. Doç. Prof. *Mütercim Tercümanlık (İngilizce) İlgili alanında doktorasını tamamlamış olmak. 1 1 1 Psikoloji Psikoloji Anabilim dallarından birinde doktorasını tamamlamış olmak. 2 2 2 *Psikoloji (İngilizce) Psikoloji Anabilim dallarından birinde doktorasını tamamlamış olmak. 2 2 2 Yönetim Bilişim Sistemleri İlgili alanında doktorasını tamamlamış olmak. 3 3 3 *Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) İlgili alanında doktorasını tamamlamış olmak 2 2 2 İşletme Makro İktisat alanında doçentliğini almış olup döviz kuru ve finansal endeksler alanında çalışmalar yapmış olmak. - 1 - *Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) Gazetecilik alanında doktorasını tamamlamış ve Halkla İlişkiler alanında doçentliğini almış olmak. - 1 - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İdare Hukuku alanında doktorasını tamamlamış olmak. 1 - - Sanat ve Tasarım Fakültesi ARANAN NİTELİK Kadro Unvanı ve Kadro Sayısı Dr. Öğr. Doç. Prof. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomi veya Gıda Mühendisliği alanında doktorasını tamamlamış olmak. 1 1 1 *Gastronomi ve Mutfak Sanatları

(İngilizce) Gastronomi veya Gıda Mühendisliği alanında doktorasını tamamlamış olmak. 3 3 3 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm İşletmeciliği alanında doktorasını tamamlamış olmak. 1 1 1 *Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) Turizm İşletmeciliği alanında doktorasını tamamlamış olmak. 1 1 1 Grafik Tasarımı Grafik Tasarımı, Grafik, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım veya İletişim Tasarımı

alanında doktorasını veya Sanatta Yeterliliğini tamamlamış olmak. 3 2 2 Müzik Müzik alanında doktorasını veya Sanatta Yeterliliğini tamamlamış olmak. 3 2 2 Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Sahne Sanatları, Tiyatro, Radyo TV Sinema veya ilgili alanlarından birinde doktorasını veya Sanatta Yeterliliğini tamamlamış olmak. 3 2 2 İç Mimarlık İç Mimarlık veya Mimarlık alanında doktorasını tamamlamış olmak. 2 2 2 *İç Mimarlık (İngilizce) İç Mimarlık veya Mimarlık alanında doktorasını tamamlamış olmak. 2 2 2 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ARANAN NİTELİK Kadro Unvanı ve Kadro Sayısı Dr. Öğr. Doç. Prof. Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik alanında doktorasını tamamlamış olmak. 2 2 2 *Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) Beslenme ve Diyetetik alanında doktorasını tamamlamış olmak. 2 2 2 Beslenme ve Diyetetik Farmakoloji veya Tıbbi Farmakoloji alanında doktorasını veya tıpta uzmanlığını tamamlamış olmak. 1 1 1 Beslenme ve Diyetetik Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Hemşirelik veya Biyoloji bölümü lisans mezunu olup, Fizyoloji

anabilim dalında yüksek lisans ve doktorasını tamamlamış olmak veya Fizyoloji alanında tıpta uzmanlığını tamamlamış olmak. 1 1 1 Beslenme ve Diyetetik Histoloji ve Embriyoloji alanında doktorasını veya tıpta uzmanlığını tamamlamış olmak. 1 1 1 Beslenme ve Diyetetik Tıbbi Mikrobiyoloji alanında doktorasını veya tıpta uzmanlığını tamamlamış olmak. 1 1 1 Beslenme ve Diyetetik Tıbbi Biyoloji / Tıbbi Genetik alanında doktorasını veya tıpta uzmanlığını tamamlamış olmak. 1 1 1 Beslenme ve Diyetetik Pataloji alanında doktorasını veya tıpta uzmanlığını tamamlamış olmak. 1 1 1 *Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) Farmakoloji veya Tıbbi Farmakoloji alanında doktorasını veya tıpta uzmanlığını tamamlamış olmak. 1 1 1 *Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Hemşirelik veya Biyoloji bölümü lisans mezunu olup, Fizyoloji anabilim dalında yüksek lisans ve doktorasını tamamlamış olmak veya Fizyoloji alanında tıpta

uzmanlığını tamamlamış olmak. 1 1 1 *Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) Histoloji ve Embriyoloji alanında doktorasını veya tıpta uzmanlığını tamamlamış olmak. 1 1 1 *Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) Tıbbi Mikrobiyoloji alanında doktorasını veya tıpta uzmanlığını tamamlamış olmak. 1 1 1 *Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) Tıbbi Biyoloji / Tıbbi Genetik alanında doktorasını veya tıpta uzmanlığını tamamlamış olmak. 1 1 1 *Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) Pataloji alanında doktorasını veya tıpta uzmanlığını tamamlamış olmak. 1 1 1 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ARANAN NİTELİK Kadro Unvanı ve Kadro Sayısı Dr. Öğr. Doç. Prof. Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Deniz İşletmeciliği alanında doktorasını tamamlamış olmak. 1 - - Sivil Havacılık Yüksekokulu ARANAN NİTELİK Kadro Unvanı ve Kadro Sayısı Dr. Öğr. Doç. Prof. Hava Trafik Kontrol İlgili alanında doktorasını tamamlamış olmak. 2 2 2 Havacılık Elektrik ve Elektroniği İlgili alanında doktorasını tamamlamış olmak. 2 2 2 Uçak Bakım ve Onarım İlgili alanında doktorasını tamamlamış olmak. 2 2 2 Meslek Yüksekokulu ARANAN NİTELİK Kadro Unvanı ve Kadro Sayısı Dr. Öğr. Doç. Prof. Odyometri Dil ve Konuşma Terapisi veya Odyoloji alanında doktorasını tamamlamış olmak. 2 2 2 Ameliyathane Hizmetleri Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi alanında uzmanlığını tamamlamış olmak. 1 - - Ameliyathane Hizmetleri Ebelik alanında doktorasını tamamlamış olmak. 3 3 3 Anestezi Hemşirelik Anabilim dallarından birinde doktorasını tamamlamış olmak. 3 3 3 Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Öğretmenliği alanında doktorasını tamamlamış olmak. 1 1 1 Patoloji Laboratuvar Teknikleri Biyoloji bölümü lisans ve yüksek lisans mezunu olup Moleküler Tıp alanında doktorasını tamamlamış olmak. 1 - -

(*): 23 Mart 2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.