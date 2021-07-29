0
BAYRAM TATİLİ
BAYRAM TATİLİ
0
kurban bayramı
kurban bayramı
0
iş kanunu
iş kanunu
0
işçi
işçi
0
kpss güncel
kpss güncel
0
esnaf destek
esnaf destek
0
evde paket
evde paket
0
işkur
işkur
0
istifa
istifa
0
myk belgesi
myk belgesi
1
2021 kpss
2021 kpss
3

Manavgat'ın farklı noktalarında öğle saatlerinde çıkan orman yangınları rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevlerin yerleşim yerlerine sıçraması sonucu bazı evler kullanılamaz hale geldi, ahır ve bahçelerdeki hayvanlar telef oldu, bazı araçl

Yükseköğretim Kurulunun 2021 yılı raporuna göre vakıf üniversitelerinde görevli akademisyen maaşlarını sizler için derledik!

Manavgat'ın farklı noktalarında öğle saatlerinde çıkan orman yangınları rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevlerin yerleşim yerlerine sıçraması sonucu bazı evler kullanılamaz hale geldi, ahır ve bahçelerdeki hayvanlar telef oldu, bazı araçl
29 Temmuz 2021 Perşembe 00:40

7243 sayılı Kanunla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen düzenlemeyle birlikte vakıf yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarının maaşlarının devlette çalışanlarla eşitlenmesi öngörülmüştü.

Bu konuda, bazı vakıf yükseköğretim kurumları yasal düzenleme açık olmasına rağmen öğretim elemanlarının maaşları konusunda iyileştirme yapmakta geciktiler. Bazıları ise zaten devletten yüksek maaş verdikleri için yasal düzenlemeye uyum noktasında sorun yaşamadılar.

Bilindiği üzere, her yıl YÖK tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik kapsamlı bir rapor hazırlanmaktadır. Geçtiğimiz günlerde 2021 yılına ait Vakıf Yükseköğretim Kurumları raporu yayımlanmıştır.

Söz konusu raporu incelediğimizde halen bazı üniversitelerde özellikle araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi maaşlarında iyileştirme yapılmadığı görülmektedir. Üniversitelerin bu konuda daha fazla geç kalmadan harekete geçmesi gerekmektedir.

Aşağıdaki tablolardan unvan bazında vakıf yükseköğretim kurumlarındaki net akademisyen maaşlarını inceleyebilirsiniz.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber