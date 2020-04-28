Adliyelerin açılış tarihi 15 Haziran'a uzatıldı

Adliyelerdeki dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim süreleriyle ilgili erteleme 15 Haziran'a uzatıldı.

Koronavirüs salgınının Türkiye'de artırdığı vaka ve ölüm sayıları, birbiri ardına alınan önlemleri de

fazlalaştırdı.

Geçtiğimiz günlerde birçoğuna kısıtlama getirilen adliyelerle ilgili yeni bir düzenleme açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, adliyelerdeki ertelemenin uzatıldığını duyurdu.

Adliyelerin açılması 15 HAZİRAN'A KADAR UZADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın nedeniyle adliyelerdeki dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim süreleriyle ilgili ertelemenin 30 Nisan'da dolan tarihini 15 Haziran'a kadar uzatıyoruz." dedi.

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