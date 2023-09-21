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Avukatlık Ücretlerine Yüzde 100 Zam | 2024 Avukatlık Ücret Tarifesi

2024 yılı Avukatlık Tarife Ücretleri Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmî Gazete’de yayımlanma süreci başladı 2024 avukatlık ücret tarifesine %25 artış yapıldı, 2024 yılı Avukat Vekalet Ücreti Türkiye Barolar Birliği Asgari Ücret Tarifesi Detaylar Haberde...

Avukatlık Ücretlerine Yüzde 100 Zam | 2024 Avukatlık Ücret Tarifesi
Kamusaati
Kamusaati
21 Eylül 2023 Perşembe 12:47

Avukatlık Ücretlerine Yüzde 25 Zam | 2020 Avukatlık Ücret Tarifesi

Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 'Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne göre; Kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri ücret en az 15 bin 800 TL, dava ücretleri ise 8 bin TL ile 67 bin 700 TL arasında olacak.

Avukatların beklediği düzenleme yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 'Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne göre; Kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri ücret en az 15 bin 800 TL, dava ücretleri ise 8 bin TL ile 67 bin 700 TL arasında olacak.

Danışma ücreti saatlik 2 bin 300 TL

Avukatla büroda sözlü danışma ücreti ilk 1 saat için 2 bin 300 TL, sonraki her 1 saat için 1300 TL olarak belirlenirken, çağrı üzerine gidilen yerde 1 saate kadar sözlü danışma ücreti ise 4 bin 800 TL oldu.

"Ortalama yüzde 90,40 oranında artış yapılmıştır"

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) internet sitesinden yeni tarife hakkında yapılan açıklamada, "Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Barolar Birliği 2023-2024 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde, maktu ücretlere ilişkin önceki Tarife'nin yayımı sonrası oluşan mali tablo dikkate alınarak, ortalama yüzde 90,40 oranında artış yapılmıştır." denildi.

"Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç ve bakanlık bürokratlarına çözüm odaklı ve yapıcı yaklaşımlarından dolayı teşekkür ederim"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, yeni tarife hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Sağkan, "Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi konusunda, barolarımızdan aldığımız görüş ve öneriler doğrultusunda Adalet Bakanlığı ile yürüttüğümüz çalışma neticesinde mesleğimiz ve meslektaşlarımız için çok önemli ve tarihi bir tarifeyi hayata geçirdik. Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç ve bakanlık bürokratlarına çözüm odaklı ve yapıcı yaklaşımlarından dolayı teşekkür ederim. Baro başkanlarımıza tarife hazırlığındaki katkılarından dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kamuajans.com – 2/1/2019 tarihli ve 30643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> http://www.kamuajans.com/adalet-personeli/avukatlik-asgari-ucret-tarifesinde-degisiklik-yapildi-h544457.html

KamuAjans
2/1/2019 tarihli ve 30643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> http://www.kamuajans.com/adalet-personeli/avukatlik-asgari-ucret-tarifesinde-degisiklik-yapildi-h544457.html

KamuAjans
2/1/2019 tarihli ve 30643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> http://www.kamuajans.com/adalet-personeli/avukatlik-asgari-ucret-tarifesinde-degisiklik-yapildi-h544457.html

KamuAjans
Kamuajans.com – 2/1/2019 tarihli ve 30643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> http://www.kamuajans.com/adalet-personeli/avukatlik-asgari-ucret-tarifesinde-degisiklik-yapildi-h544457.html

KamuAjans


Kaynak: Kamu Saati Özel
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