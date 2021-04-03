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Yurt dışından bakım ve tamire gelen otomobillere geçiş ücreti

Türkiye'ye yurt dışından tamir, bakım, onarım veya tadilat amacıyla gelen ve işlem işçilik gördükten sonra boş olarak çıkış yapan taşıtlardan ücret talep edilecek.

Yurt dışından bakım ve tamire gelen otomobillere geçiş ücreti
03 Nisan 2021 Cumartesi 13:35

Yurt dışından bakım ve tamire gelen otomobillerden artık geçiş ücreti alınacak.

Türkiye'ye getirilip tamir, bakım, onarım veya tadilat yaptırılan araçlara ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

2 BİN EURO VE ÜZERİ İÇİN ÜCRET YOK

Buna göre geçici ya da yabancı plakalı olup, tamir, bakım, onarım veya tadilat yapılan araçlara eğer 2 bin euro ve üzerinde masraf yapılmışsa ülkeden boş olarak ayrılırken ücret talep edilmeyecek.

ARAÇ SAHİBİNDEN TAHSİL EDİLECEK

Ancak 2 bin euro ve altında masraf yapılmışsa 600 euro veya Türk Lirası karşılığı geçiş ücreti araç sahibinden tahsil edilecek.

Yurt dışından bakım ve tamire gelen otomobillere geçiş ücreti #1

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