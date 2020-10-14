Son Dakika: İşte tanıtımı yapılan iPhone 12'lerin özellikleri ve fiyatları

Son dakika: Apple, tüm dünyanın merakla beklediği iPhone 12 modellerinin tanıttı. Yeni iPhone'lar eskilerine nazaran bambaşka özelliklere sahip olacak. İşte iPhone 12'lerin özelikleri ve satış fiyatları.

ABD'li teknoloji şirketi Apple,"Hi, Speed" sloganıyla yeni ürünlerinin tanıttı. Apple CEO'su Tim Cook, iPhone 12'lerin diğerlerine nazaran can alıcı bir özelliğinin olacağını belirtti. iPhone 12'ler 5G teknolojisini destekleyecek ve işlemcisi diğer iPhone'lara göre yüzde 50 daha hızlı olacak. Cihazların ekranları seramik koruma kalkanı özelliği ile düşmelere karşı 4 kat daha dayanıklı olacak.

HOMEPOD MINI

Daha da yuvarlak olarak tasarlanan bu cihaz, siyah ve beyaz olmak üzere iki renkle satışa sunulacak. Hoparlörün 8.4 cm yüksekliği bulunuyor ve aynı zamanda Apple Watch Series 5 ile aynı S5 çipine sahip olmasıyla fark yaratıyor. Yeni HomePod Mini'ler ile iPhone telefonlara bağlanıp siri yardımı ile istediğiniz müzikleri çalabiliyorsunuz. 360 derece ses vererek evin her noktasında sesi aynı seviyede tutuyor. Ayrıca evdeki tüm cihazlara bağlantı kurabiliyor. "Kilimayı kapat", "Isıyı ayarla" gibi komutları alıyor. iPad, iPhone ve tüm Apple cihazları ile çalışan HomePod'lar ile dışarıdayken evdekilere "Kim aç" veya "Kim ne istiyor" gibi sorular sorabilirsiniz. Beyaz ve siyah renklere sahip olan HomePod Mini'ler 99 dolardan 16 Kasım'dan itibaren satışa sunulacak.

iPHONE 12

iPhone 12'ler 5G teknolojisine uyumlu olarak tasarlandı. Yeni iPhone'lar, iPhone 11'ler gibi 6,1 inç ekran ölçüsüne ve çentikli ekran tasarımına sahip. Siyah, beyaz, mavi, yeşil ve kırmızı renk seçenekleri ile satışa sunulacak. İşlemcisi Apple A14 Bionic. RAM'ı 4 GB, depolaması ise 64 GB, 128 GB, 256 GB. Telefon ağırlığı 162 gram. Kamera 12 MP.

iPhone 12'ler alüminyum kasayla geliyor.Cihaz, serinin bir önceki modeline kıyasla yüzde 11 oranında daha ince, yüzde 15 oranında daha küçük ve yüzde 16 oranında daha hafif. Seramik cam koruma kalkanına sahip.iPhone 12'ler 799 dolardan satışa çıkacak.

iPHONE 12 MİNİ

iPhone 12 Mini ekran boyutu 5,4 inç, Oled ekran teknolojisi var. Ekran seramik koruma ve Smart HDR 3 özelliğine sahip. Dual kamera sistemi var ve 5G teknolojisini destekliyor. 4 GB RAM ve 128 GB, 256 GB depolamalara sahip olacak. 5.4 inçlik iPhone 12 Mini'nin arkadaki iki kamerası 12 Megapiksel ana arka kamera ve 12 Megapiksel ultra geniş açı lense sahip. iPhone 12 serisinin en küçük üyesi kırmızı, beyaz, siyah, yeşil ve mavi olmak üzere 5 farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak. Bu modelde kullanıcıların fark edeceği asıl önemli özellik ise, iPhone 12 Mini'nin daha küçük çentiğe sahip olması. iPhone 12 Mini'ler 699 dolardan satışa sunulacak.

iPHONE 12 PRO

iPhone 12 Pro'lar 6.1 inç ekran büyüklüğüne ve 6 GB RAM'a sahip olacak. 64 GB, 128 GB, 256 GB depolama hafızası olacak. Kamera 12 MP.İşlemci Apple A14 Bionic. iPhone 12 Pro'lar gümüş, grafit, altın, pasifik mavisi olarak 4 renkle satışa sunulacak. Cihazın ağırlığı 187 gram. Cihazın ekranında seramik koruma yer alıyor. Böylece 4 kat daha dayanıklı olacak. 458 ppi piksel yoğunluğu sunan bu Super Retina XDR ekran, 2,000,000:1 kontrast oranı ile dikkat çekerken, 1200 nit parlaklığa çıkabiliyor. Yeni iPad Pro ile hayatımıza giren LiDAR tarayıcı, beklendiği gibi iPhone 12 Pro ve Pro Max'a dahil edildi.iPhone 12 Pro fiyatı 999 dolar olarak belirlendi.

iPHONE 12 PRO MAX

Ekran boyutu 6.7 inç olacak. 6 GB RAM'a ve 128 GB, 256 GB, 512 GB depolaması olacak. Ön ve arka kamera 12 MP. Seramik kaplama ile gelen bu ekran, düşmelere karşı ortalamaya göre 4 kat daha dayanıklı. iPhone Pro Max'lerin fiyatı 1099 dolardan başlıyor.