Xiaomi Garanti Sorgulama ve Teknik Servisleri 2024

Xiaomi Garanti Süresi Nedir?, Xiaomi Garanti Sorgulama 2024, Xiaomi Garantiden Cihaz Değişimi Nasıl Yapılır?, Xiaomi Ekran Kırılması Garanti Kapsamında mı?, Xiaomi Garanti Müşteri Hizmetleri telefon numarası işte tüm merak edilenler ve daha fazlasını sizler için araştırdık..

Xiaomi Garanti Sorgulama 2024

Xiaomi IMEI sorgulama telefonunuzun tuşlarını kullanarak kolayca yapılabilecek bir işlemdir. *#06# tuşladığınızda anında görüntüleyebileceğiniz 15 haneli uluslararası güvenlik kodu çok önemlidir. IMEI numaranızı güvenli bir yere kayıt ederek herhangi bir çalınma veya kayıp durumunda kullanabilirsiniz.

Xiaomi telefonunuza GSM kartı takılıp kullanılmaya başlandığı anda telefon sinyali GSM operatörüne ulaşır. Olası bir çalıntı ya da kayıp halinde savcılığa başvurduğunuzda IMEI numaranızı biliyorsanız anında bulunmasını sağlayabilirsiniz.

Xiaomi garanti sorgulama işlemi birkaç farklı yöntem ile yapılabiliyor. Öncelikle Xiaomi cihaz kutusunun üzerinde hologramlı Evofone çıkartması olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Evofone Xiaomi Türkiye garantisidir. Cihaz kutusu içerisinde Genpa logolu teknik bilgilendirme formu bulunuyorsa cihazınız garantili demektir.

Ayrıca Ouno, Delta ve KVK Xiaomi Türkiye teknik servisleridir. Bu kaynaklardan da garanti sorgulama yapılabilir. Ancak yine de sorgulamak istiyorsanız şu yöntemleri kullanabilirsiniz:

Xiaomi resmi web sitesinden ‘’irtibatta kalalım’’ bölümünden garanti sorgulama talep edebilirsiniz.

IMEI numaranız ile Xiaomi web sitesinin ‘’Garanti’’ bölümünden direk sorgulama yapabilirsiniz.

Xiaomi müşteri hizmetlerini 0 850 305 1923 numaralı telefondan arayarak garanti sorgulama yaparsınız.

Global bir garanti sorgulama için https://www.mi.com//global/verify/#/en/tab/imei internet sitesi üzerinden IMEI numaranız ile cihazınızın uluslar arası sorgulamasını yapabilirsiniz.

Xiaomi Garantiden Cihaz Değişimi Nasıl Yapılır?

Xiaomi garantiden cihaz değişimi için cihazda herhangi bir üretim hatası ya da tamir edilemeyecek bir teknik kusur bulunması gerekir. Böyle bir durumda Xiaomi Türkiye teknik servislerinden birine başvurarak cihazınızın değiştirilmesini talep edebilirsiniz. Cihaz incelendikten sonra tamir mümkün değil ise değişim gerçekleştirilecektir.

Xiaomi Garantiden Batarya Değişimi Nasıl Yapılır?

Xiaomi garantiden batarya değişimi 2 yıl içerisinde kullanımınızdan kaynaklı bir sorun yok ise teknik servis tarafından ücretsiz olarak yapılır. Xiaomi cihazınızın tüm parçaları garanti kapsamında olduğundan teknik bir hata sonucu batarya arızası halinde garantiden batarya değişimi yapılacaktır.

Genpa Xiaomi Garanti Sorgulama

Genpa Xiaomi garanti sorgulama için https://www.genpateknikservis.com.tr/imei-sorgulama internet adresinden telefonunuzun IMEI numarasını girerek saniyeler içerisinde garanti sorgulayabilirsiniz. IMEI numaranızı bilmiyorsanız telefonunuzdan *#06# tuşlayarak anında öğrenmeniz mümkündür.

KVK ile Xiaomi Garanti Sorgulama

KVK ile Xiaomi garanti sorgulama işlemi https://www.kvk.com internet adresinden yapılır. KVK web sitesinden telefonlar bölümünden Xiaomi sayfasına girip garanti sorgulama bölümünden karşınıza çıkan butona IMEI numaranızı yazarak telefonunuzun garanti durumunu öğrenebilirsiniz.

Delta Teknik Servis ile Xiaomi Garanti Sorgulama

Delta teknik servis ile Xiaomi garanti sorgulama için servisin resmi internet sitesi olan https://www.deltaservis.com.tr/tr/ adresine giriş yaparak 15 haneli IMEI numaranız ile garanti sorgulayabilirsiniz. Delta teknik servis Xiaomi‘nin Türkiye teknik servislerinden biridir. IMEI ile yapacağınız garanti sorgulama en doğru bilgi olacaktır.

Genpa Xiaomi Garanti Sorgulama

Genpa Xiaomi garanti sorgulama için https://www.genpateknikservis.com.tr/imei-sorgulama internet adresinden telefonunuzun IMEI numarasını girerek saniyeler içerisinde garanti sorgulayabilirsiniz. IMEI numaranızı bilmiyorsanız telefonunuzdan *#06# tuşlayarak anında öğrenmeniz mümkündür.

Ouno ile Xiaomi Garanti Sorgulama

Ouno ile Xiaomi garanti sorgulama için https://ounoservice.com resmi web sitesinden telefon numaranızı ve IMEI numaranızı girerek işlem yapabilirsiniz. Xiaomi telefonunuzun garanti durumu saniyeler içerisinde ekranda görünecektir.

Evofone ile Xiaomi Garanti Öğrenme

Evofone ile Xiaomi garanti öğrenme için https://www.evofone.com/teknik-servis internet sayfasından canlı destek bölümünden IMEI numaranız ile cihazınızın garanti durumunu öğrenebilirsiniz. Xiaomi Türkiye sorumlusu Evofone logosunu cihaz kutunuzun üzerinde de görebilirsiniz.

Xiaomi Garanti Süresi Kaç Ay?

Xiaomi garanti süresi cep telefonu ve telefon ile birlikte gönderilen şarj cihazı ve şarj kablosu için 2 yıldır. Kendi hatanız sonucu oluşan bir hasar durumu haricinde cihaz ve ürünleri için yaşanan herhangi bir teknik hata durumunda 2 yıl boyunca ücretsiz servis desteği alabilirsiniz.

Xiaomi Ekran Kırılması Garanti Kapsamında mı?

Xiaomi ekran kırılması garanti kapsamında belli şartlar altında ücretsiz olarak tamir edilir. Cihaz satın alındığı gün itibarıyla 6 ay içerisinde kasıtlı bir durum olmadan hata soncu ekran kırılması olması halinde bir defaya mahsus olmak üzere garantili ekran değişimi yapılır. Kullanıma engel olmayan hafif çizik ve çatlaklar kabul edilmez.

Xiaomi Şarj Aleti Garanti Kapsamında mı?

Xiaomi şarj aleti garanti kapsamındadır. Xiaomi cihaz kutusu içerisinde gönderilen şarj aleti ve kablosu tıpkı telefon gibi 2 yıl garanti kapsamında kabul edilir. Garanti süresi içerisinde şarj aletinde meydana gelen arıza ücretsiz tamir edilir ya da değişimi yapılır.

Xiaomi Kulaklık Garanti Kapsamında mı?

Xiaomi kulaklık garanti kapsamında yer almıyor. Xiaomi garanti şartlarında cihaz kutusu içerisinde yer alan telefon, şarj aleti ve şarj kablosu 2 yıl garanti kapsamında yer alır yazıyor. Kulaklık garantiye dahil edilmemiştir. Olası bir arıza durumunda Xiaomi teknik servislerinde tamir ve bakımı yaptırılabilir.

Xiaomi Kamera Kırılması Garanti Kapsamında mı?

Xiaomi kamera kırılması garanti kapsamında belirli şartlarda karşılanır. Eğer kullanıcı hatası olmaksızın kamera camı kırılması meydana gelmişse Xiaomi teknik servisleri tarafından ücretsiz olarak cep telefonu tamir işlemi veya değişim gerçekleştirilir. Ancak kasıtlı olarak kullanıcı tarafından zarar gördüğü tespit edilirse garanti kapsamına dahil edilmeyecektir.

Xiaomi Global Garanti 2023

Xiaomi global garanti 2023 cihazın uluslararası kullanıma uygun olarak üretildiği anlamına gelir. Xiaomi Çin’de kurulan elektronik bir şirket tarafından üretilir. Ancak Global bir garantiye sahip olduğundan Türkiye’de dahil birçok dünya ülkesinde kullanıma uygundur. Kullanılacağı ülkenin dil seçeneğine ve teknik servis imkânlarına sahiptir.

Xiaomi cihazınızın global garanti durumunu öğrenmek için IMEI numaranız ile Xiaomi resmi internet sayfasında ya da Türkiye teknik servisleri olan Evofone, Delta, KVK, Ouno internet sayfalarından sorgulama yapabilirsiniz. Ayrıca cihazınızda FDD -LTE TDD- LTE ibaresi bulunuyorsa cihaz global garantiye sahip demektir.

Xiaomi Garantiye Gönderme Nasıl Yapılır?

Xiaomi garantiye gönderme için öncelikle size en yakın Genpa, Evofone, Delta, Ouno ve KVK servislerinden biri mevcut ise şahsen başvurabilirsiniz. Cihazı satın aldığınız bayiden teknik servis için yardım talep edebilirsiniz.

Ya da Xiaomi Türkiye teknik servislerinden birinin internet sayfasına giriş yaparak teknik servis desteği isteyebilirsiniz. Ya da Xiaomi müşteri hizmetlerini 0 850 305 1923 numaralı telefondan arayarak cihazınızı garantiye göndermek istediğinizi iletebilirsiniz.

Xiaomi Türkiye Yetkili Servis İletişim Bilgileri

Xiaomi Türkiye yetkili servislerin telefon iletişim bilgileri tüm yetkili servisler için:

Evofone: 212 444 2118

KVK Xiaomi: 212 660 59 59

Delta: 0850 532 05 00

Genpa: 0850 532 05 00

Ouno: 0 850 502 08 00

Xiaomi Yetkili Servise Kargo ile Cihaz Gönderme

Xiaomi yetkili servise kargo ile cihaz gönderme işlemi için https://www.xiaomiservisturkiye.com internet adresinde bulunan servis gönderim formunu doldurup aynı sayfada verilen Yurtiçi kargo kodu ile ücretsiz kargo gönderimi yapılıyor.

Cihazınız Xiaomi yetkili servisine ulaştığında size cihazın arızası ve yapılacak işlem ile ilgili size bilgi verilir. En kısa süre içerisinde onarım yapılarak yine kargo ile tarafınıza gönderilir.

Xiaomi Garanti Müşteri Hizmetleri Hattı 2024

Xiaomi garanti müşteri hizmetleri hattı 444 21 18 ve 0 850 305 1923 numaralı telefonlar ile ulaşılabilen iletişim hattıdır. Bu numaralardan cihazınızın garantisini sorgulayabilir ya da kalan garanti süresi hakkında bilgi alabilirsiniz.

Xiaomi Garanti Belgesi Çıkması Sorunu Çözümü

Xiaomi garanti belgesi çıkmadı sorunu çözümü için Xiaomi müşteri hizmetlerini arayarak IMEI numaranız ile garanti bilginizi sorgulayabilirsiniz. Ya da Xiaomi Türkiye teknik servislerinden birinin internet sitesi veya müşteri hizmetlerinden bilgi alabilirsiniz. Xiaomi cihazınızı satın aldığınıza dair faturanız sizin için garanti anlamına geleceğinden garanti belgesi bulunmaması aşılamayacak bir sorun teşkil etmez.