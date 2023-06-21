0
0
0
0
0
0
ASGARiüCRETZAM
ASGARiüCRETZAM
0
0
0
0
bayram
bayram
0
1 Mayıs
1 Mayıs
0

Türk futbolunu ayağa kaldıran Mesut Özil iddiası! Seçimden sonra TFF'de tüm taşlar yerinden oynayacak

Türk futbolunu ayağa kaldıran Mesut Özil iddiası! Seçimden sonra TFF'de tüm taşlar yerinden oynayacak

Türk futbolunu ayağa kaldıran Mesut Özil iddiası! Seçimden sonra TFF'de tüm taşlar yerinden oynayacak
Admin
Admin
21 Haziran 2023 Çarşamba 12:28

TFF'de yarın gerçekleştirecek seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'nin yeni dönemde köklü değişikliklere gideceği iddia edildi. Buna göre Büyükekşi, Hamit Altıntop'un yerine Mesut Özil'i getirmek istiyor. Futbolculuğu döneminde Almanya Milli Takımı'nı tercih eden Özil'in TFF'de görev alma ihtimali futbolseverlerin tepkisini çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda yarın yapılacak seçim sonrası radikal değişiklikler kapıda. Mehmet Büyükekşi'nin yönetimde ciddi değişikliklere gideceği konuşulurken Hamit Altıntop'un yerine Mesut Özil'i düşündüğü iddia edildi.

MESUT ÖZİL GÖREVE GELİYOR İDDİASI

Akşam'dan Kenan Karcı'nın haberine göre, Hamit Altıntop'un görevine son verilmesi sonrası Mesut Özil ile el sıkışılacak. Ardından ise A Milli Takım'da hoca değişikliği yaşanacak. Kuntz ile yolların ayrılması beklenirken, yerine Abdullah Avcı'nın geleceği konuşuluyor.

TEPKİ ÇEKTİ

Mesut Özil'in TFF'de görev alma olasılığı ise futbolseverleri kızdırdı. Almanya Milli Takımı'nı tercih eden Özil'in yerine Türkiye'yi daha yakından tanıyan bir ismin göreve getirilmesi çağrısında bulunuldu.

Sosyal medyada yer alan yorumlar:

Arda Güler'den Galler kalesine muhteşem gol
Arda Güler'den Galler kalesine muhteşem gol
0
Burası İstanbul! Şampiyonlar Ligi finalinde dünyaca ünlü sanatçılar şov yaptı
Burası İstanbul! Şampiyonlar Ligi finalinde dünyaca ünlü sanatçılar şov yaptı
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devler Ligi finalinde! Maçı birlikte izlediği isimler dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devler Ligi finalinde! Maçı birlikte izlediği isimler dikkat çekti
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.