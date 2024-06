Maç sonunda görmezden gelmişti! Cristiano Ronaldo'dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri

Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, A Milli Takım'ı 3-0 yendikleri maçın ardından milli yıldızımız Arda Güler ile kısa süreli sohbet etti. Ronaldo, soyunma odasında Arda'ya gülümseyerek "Real Madrid'de her zaman her şeyi kazanmak için çıkarsınız, ruhun hala aynı olduğunu görüyorum" dedi. Tecrübeli futbolcunun bu hareketi genç futbolcuyu heyecanlandırdı. 39 yaşındaki Ronaldo'nun maçın ardından kendisiyle selamlaşmak isteyen Arda Güler'i görmezden gelmesi ise çok konuşulmuştu.

Portekiz'in dünyaca ünlü süperstarı Cristiano Ronaldo, A Milli Takım ile oynanan maçın ardından Arda Güler ile kısa süreli sohbet etti.

RONALDO, ARDA'YA KARŞILIK VERMEMİŞTİ

Portekiz'in 3-0'lık üstünlüğü ile sona erden karşılaşmanın ardından A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler, Cristiano Ronaldo ile selamlaşmak istedi. Cristiano Ronaldo, Arda Güler'i görmezden geldi ve milli futbolcuya cevap vermedi. Arda'nın eliyle Ronaldo'nun göğsüne dokunmasına rağmen yıldız futbolcudan karşılık alamaması çok konuşuldu.

"RUH HALA AYNI"

Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen Defensa Central'de yer alan habere göre Cristiano Ronaldo, soyunma odasında Arda Güler'e gülümseyerek " Real Madrid'de her zaman her şeyi kazanmak için çıkarsınız, ruhun hala aynı olduğunu görüyorum..." dedi. Haberde "Cristiano ile sohbet etmek Arda'yı çok heyecanlandırdı çünkü futbol dünyasında ve özellikle Real Madrid'de başardığı her şey için onu her zaman idollerinden biri olarak kabul etti" ifadelerine yer verildi.

"ARDA GÜLER HER ŞEYİ DENEDİ"

Haberde Arda Güler'in Portekiz maçında oyuna sonradan girmesine rağmen takımını ateşlediği belirtildi. Arda Güler'in Türk taraftarların idolü olduğu vurgulanan haberin detayında "Gerçek şu ki Güler her şeyi denedi; hem pas veren hem de kaleye şut atan bir oyuncuydu. Oyuna girer girmez takımının en tehlikeli oyuncusu oldu ve oyuna anlam kattı. Bu yüzden şu anda tüm Türk taraftarların idolü o. Çünkü 19 yaşında tüm sorumluluğu alıyor" denildi.

"ÖNÜNDE UZUN YILLAR VAR"

Arda Güler'in önünde uzun bir gelecek olduğu belirtilen haberde "Cristiano kariyerinin sonuna yaklaşıyor ama Arda'nın önünde daha uzun yıllar var. Önünde Türk milli takımına liderlik etmek ve Real Madrid'de adını duyurmak gibi heyecan verici mücadeleler var. İlki şimdiden kendini göstermeye başlarken, ikincisi sezon sonunda bunu yapmaya başladı. Carlo Ancelotti'nin gelecek sezon ona daha fazla dakika vermesi umuluyor çünkü oyuncu sahada kendini göstermeye başladı" ifadelerin kullanıldı.