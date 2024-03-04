Süper Kupa maçının saati değişti

TFF, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçının 21.00 olarak açıklanan saatinin değiştiğini açıkladı.

YARIM SAAT İLERİ ALINDI

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda daha önce 21.00 olarak planlanan müsabakanın başlama saati 21.30 olarak güncellendi.

TFF'den yapılan açıklamada, "2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. arasında 7 Nisan 2024 Pazar günü oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa maçının başlama saatinde güncelleme yapılmıştır. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda daha önce 21.00 olarak planlanan müsabakanın başlama saati 21.30 olarak güncellenmiştir" ifadeleri yer aldı.