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Son Dakika: Galatasaray, Mauro Icardi transferi için PSG ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdisp

Son Dakika: Galatasaray, Mauro Icardi transferi için PSG ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

Son Dakika: Galatasaray, Mauro Icardi transferi için PSG ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdisp
Admin
Admin
28 Temmuz 2023 Cuma 19:53

Son dakika: Galatasaray, yıldız futbolcu Mauro Icardi transferi için PSG ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Sarı-kırmılılar önümüzdeki günlerde Icardi ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Süper Lig devi Galatasaray, taraftarın büyük bir heyecanla beklediği Mauro Icardi için resmi açıklamayı yaptı. Sarı-kırmızılı takım, Arjantinli golcünün transferi için PSG ile görüşmelere başlandığını KAP'A bildirdi.

İşte Galatasaray'ın açıklaması:

"Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü SAS Paris Saint-Germain Football ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

UÇAĞI YOLDA

Mauro Icardi, ailesi ile birlikte bu gece 00.00 sularında İstanbul'a gelecek. Arjantinli golcü, pazar günü diğer yeni transferle birlikte Rams Park'ta imza törenine katılacak. Golcü yıldız, Galatasaray'a 3 yıllık imza atacak.

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