YKS KALDIRILACAK MI
YKS KALDIRILACAK MI
0
0
0
0
0
0
ASGARiüCRETZAM
ASGARiüCRETZAM
0
0
0
0
bayram
bayram
0
1 Mayıs
1 Mayıs
0

Son Dakika! Ali Koç: Arda Güler, Fenerbahçe'de kalmayacak çünkü istemiyor

Son Dakika! Ali Koç: Arda Güler, Fenerbahçe'de kalmayacak çünkü istemiyor

Son Dakika! Ali Koç: Arda Güler, Fenerbahçe'de kalmayacak çünkü istemiyor
Admin
Admin
05 Temmuz 2023 Çarşamba 19:33

Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arda Güler'in sarı-lacivertli kulüpten ayrılacağını duyurdu. Koç yaptığı açıklamada, "Net bir şey söyleyebilirim. Arda, Fenerbahçe'de kalmak istemiyor. Arda gelecek sezon Fenerbahçe'de olmayacak." ifadelerini kullandı.

Real Madrid ile anlaştığı iddia edilen Arda Güler için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç çok net açıklamalarda bulundu. Koç, İsmail Kartal'ın imza töreninde genç yıldızın yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giymeyeceğini belirtti.

"ARDA GELECEK SEZON FENERBAHÇE'DE OLMAYACAK"

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Net bir şey söyleyebilirim. Arda, Fenerbahçe'de kalmak istemiyor. Fenerbahçe'de kalma imkanı yaratan teklifler vardı, ona da saygı duymak lazım. Hangi şartlarda ayrılacağı netleştikten sonra gerekli açıklamaları yapacağım. Arda gelecek sezon Fenerbahçe'de olmayacak. dedi.

"ALLAH EN HAYIRLISINI YAZSIN"

Koç ayrıca, "Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı, Arda'yı bağrına bastı. Deplasman gittiğimiz şehirlerde de ne kadar bir sempatiye sahip olduğunu biliyoruz. Milyonlara süreci anlatmamız lazım. Onlar da bilmeyi hak ediyor. Süreç sonuçlanmadı. Süreç bittikten sonra bütün gelişmeleri, detaylı bir şekilde anlatma borcum var. Arda'nın bu kadar istenmesi, Türk futbolunun gururudur. Arda ne yaparsa yapsın... Birçok genç yolladık yurt dışına ama hepsi geri dönüyor. Ne olursa olsun, Allah en hayırlısını yazsın." ifadelerini kullandı.

Türk futbolunu ayağa kaldıran Mesut Özil iddiası! Seçimden sonra TFF'de tüm taşlar yerinden oynayacak
Türk futbolunu ayağa kaldıran Mesut Özil iddiası! Seçimden sonra TFF'de tüm taşlar yerinden oynayacak
0
Arda Güler'den Galler kalesine muhteşem gol
Arda Güler'den Galler kalesine muhteşem gol
0
Burası İstanbul! Şampiyonlar Ligi finalinde dünyaca ünlü sanatçılar şov yaptı
Burası İstanbul! Şampiyonlar Ligi finalinde dünyaca ünlü sanatçılar şov yaptı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.