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Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih oldu

Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynanan Şampiyonlar Ligi final maçında Coman'ın tek golüyle PSG'yi 1-0 yenen Bayern Münih kupanın sahibi oldu.

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih oldu
24 Ağustos 2020 Pazartesi 00:12

Tarihinde ilk kez Devler Ligi finali oynayan Fransız ekibi PSG, Alman devi Bayern Münih ile Lizbon'da karşı karşıya geldi.

BAYERN MUNIH 6. KEZ KUPANIN SAHİBİ OLDU

Mücadele Bayern Münih'in 1-0 üstünlüğüyle sonuçlanırken Bayern Münih kupayı 6. kez müzesine götüren ekip oldu.

Luz Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iki takım da yakaladıkları pozisyonlarla sahaya gol atmak için çıktığını gösterdi ve ilk yarım saatte iki takım da pozisyonlar buldu.

22. dakikaya gelindiğinde ise Lewandowski'nin şutu direğe takıldı. PSG ise Mbappe, Neymar ve Di Maria ile kaleye gitse de ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih oldu #1

ŞAMPİYONLUĞU GETİREN GOL COMAN'DAN

İkinci yarıda karşılaşmada gergin anlar yaşandı. Özellikle golden önce Bayern Münih'ten 2, PSG'den 1 isim sarı kart gördü.

Dakikalar 59'u gösterdiğinde ise Kingsley Coman sahneye çıkarak golünü kaydetti. Kimmich'in şık ortasında Coman kafayla topu ağlara göndererek şampiyonluğu getiren golü kaydetti.

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih oldu #2

PSG GOLÜ BULAMADI

73. dakikaya gelindiğinde ise PSG Mbappe'nin yerde kalmasıyla penaltı bekledi ancak VAR devreye girerek devam kararı verdi.

Maçın son dakikalarında PSG Draxler, Kurzawa, Choupo Moting'i oyuna alarak gol yollarında etkili olmak istedi ancak kalan dakikalarda gol olmayınca Bayern sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak şampiyon oldu.

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih oldu #3

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih oldu #4

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih oldu #5


Kaynak: Kamu Saati Özel
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