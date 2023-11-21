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Manchester United efsanesinden Altay Bayındır'ı kahredecek sözler

Manchester United efsanesinden Altay Bayındır'ı kahredecek sözler

Manchester United efsanesinden Altay Bayındır'ı kahredecek sözler
Admin
Admin
21 Kasım 2023 Salı 16:11

Sezon başında Fenerbahçe'den İngiliz devi Manchester United'a transfer olan milli kaleci Altay Bayındır, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamaya kulübün efsane ismi Edwin van der Sar'dan yanıt geldi. Hollandalı efsane, milli kaleci için "Selam Altay, yakında Manchester'da görüşüp kalecilik hakkında konuşacağız, ancak benim favorim hala Andre Onana" ifadelerini kullandı.

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri D Grubu'nda Kamerun'un Mauritius ile oynadığı maçın 82. dakikasında sakatlanan Onana, sahayı terk etmek zorunda kaldı. Tedavisine başlanan Kamerunlu eldiven, 29 Kasım'daki mücadeleye kadar iyileşmezse, Galatasaray karşısında United'ın kalesini eski Fenerbahçeli Altay koruyacak.

GALATASARAY'A KARŞI YÜZÜ GÜLMÜYOR

Altay Bayındır, Süper Lig'de 7 kez Galatasaray'a karşı forma giydi. Bunlardan biri Ankaragücü forması giyerken; Cim Bom'un 6-0 galibiyetiyle sonuçlandı. Altay'ın Fenerbahçe kalesini koruduğu 6 lig maçında ise Kanarya 1 kez, Aslan 3 kez kazandı, 2 karşılaşma berabere bitti. Galatasaray maçlarında 13 gol yiyen Altay Bayındır, 3 derbide kalesini gole kapattı. 25 yaşındaki Milli eldiven, henüz Manchester United formasıyla resmi bir maça çıkmadı.

ALTAY BAYINDIR'I YIKAN SÖZLER

Fanatik'te yer alan habere göre; Altay Bayındır, geçtiğimiz günlerde kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalarda Manchester United'ın efsane kalecisi Edwin van der Sar'ı en beğendiği kaleci olarak göstermişti. Van der Sar, kendisine ait sosyal medya hesabından başarılı kalecinin bu açıklamasına yanıt verdi. Hollandalı efsane, "Selam Altay, yakında Manchester'da görüşüp kalecilik hakkında konuşacağız, ancak benim favorim hala Andre Onana!" yorumunu yaptı

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