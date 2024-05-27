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Lig bitti ama gerilim devam ediyor! Ahmet Çakar'dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia

Lig bitti ama gerilim devam ediyor! Ahmet Çakar'dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia

Lig bitti ama gerilim devam ediyor! Ahmet Çakar'dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia
Admin
Admin
27 Mayıs 2024 Pazartesi 15:01

2023/2024 Süper Lig sezonu sona erdi ve Galatasaray 102 puanla şampiyon oldu. Fenerbahçe 99 puanla ikinci sırada yer aldı. Ligin dikkat çeken diğer bir noktası ise, küme düşen 4 takımdan 3'ünün İstanbul ekibi olmasıydı. Bu durum eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar'ın dikkatini çekti ve Çakar, küme düşen takımlarla ilgili ilginç bir iddia ortaya attı. Çakar'ın "Mehmet Büyükekşi'nin gitmesi için imza verenler ligden düştü" şeklindeki iddiası sosyal medyada geniş yankı buldu.

Süper Lig'in 2023/2024 sezonunda Galatasaray 24. şampiyonluğuna ulaştı. Fenerbahçe ise 99 puan toplayarak sezonu ikinci sırada tamamladı.

4 TAKIMDAN 3'Ü İSTANBUL TEMSİLCİSİ

Bu sezon ligden 4 takım düşerken bu 4 takımdan 3'ünün İstanbul temsilcisi olması dikkatlerden kaçmadı. İstanbul dışından tek takım olan Ankaragücü dün akşam Trabzonspor'a mağlup olarak küme düştü.

17 - Ankaragücü 40

  • 18 - Fatih Karagümrük 40

  • 19 - Pendikspor 37

  • 20 - İstanbulspor 16

AHMET ÇAKAR'DAN ÇOK KONUŞULACAK İDDİA

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, küme düşen takımlar hakkında ilginç bir iddia ortaya attı. Çakar, "Ne hikmetse Mehmet Büyükekşi'nin gitmesi için imza verenler ligden düştü." dedi. Çakar'ın bu iddiası sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

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