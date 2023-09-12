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Leo Dubois, Galatasaray'da herkesi canından bezdirdi! Gitmemek için direniyor

Leo Dubois, Galatasaray'da herkesi canından bezdirdi! Gitmemek için direniyor

Leo Dubois, Galatasaray'da herkesi canından bezdirdi! Gitmemek için direniyor
Admin
Admin
12 Eylül 2023 Salı 12:00

Galatasaray'ın Avrupa listesine adını yazmadığı Leo Dubois, takımdan ayrılma konusunda zorluk çıkarıyor.

Süper Lig'den gelen teklifleri kabul etmeyen Leo Dubois'in Galatasaray'dan ayrılma sürecini ağırdan alması yönetimin tepkisini çekti.

YÖNETİMİ BEZDİRDİ

Pendikspor'un da ilgilendiği futbolcu Dubois, Galatasaray'dan ayrılmıyor. Tekliflere oldukça geç dönen ve işi ağırdan alan futbolcu sarı-kırmızılı yönetime yaka silktirdi.

GALATASARAY KARİYERİ

Leo Dubois, Galatasaray formasıyla 28 karşılaşmada görev aldı. Fransız sağ bek bu maçlarda 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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