Leo Dubois, Galatasaray'da herkesi canından bezdirdi! Gitmemek için direniyor
Galatasaray'ın Avrupa listesine adını yazmadığı Leo Dubois, takımdan ayrılma konusunda zorluk çıkarıyor.
Süper Lig'den gelen teklifleri kabul etmeyen Leo Dubois'in Galatasaray'dan ayrılma sürecini ağırdan alması yönetimin tepkisini çekti.
YÖNETİMİ BEZDİRDİ
Pendikspor'un da ilgilendiği futbolcu Dubois, Galatasaray'dan ayrılmıyor. Tekliflere oldukça geç dönen ve işi ağırdan alan futbolcu sarı-kırmızılı yönetime yaka silktirdi.
GALATASARAY KARİYERİ
Leo Dubois, Galatasaray formasıyla 28 karşılaşmada görev aldı. Fransız sağ bek bu maçlarda 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.