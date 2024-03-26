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Henüz ömrünün baharındaydı! Karnına tekme alan 17 yaşındaki futbolcu, sahada hayatını kaybetti

Henüz ömrünün baharındaydı! Karnına tekme alan 17 yaşındaki futbolcu, sahada hayatını kaybetti

Henüz ömrünün baharındaydı! Karnına tekme alan 17 yaşındaki futbolcu, sahada hayatını kaybetti
Admin
Admin
26 Mart 2024 Salı 11:49

Cezayir'de gerçekleşen bir amatör futbol maçında, 17 yaşındaki futbolcu Wassim Jazzar, trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

HAYATINI KAYBETTİ

Maç sırasında rakip bir defans oyuncusuyla girdiği mücadelede karnına aldığı darbe sonucunda acı içinde yere yığıldı. O an sahada yaşanan panik ve endişe, tüm oyuncuları derinden etkiledi. Aldığı darbe sonucu fenalaşan futbolcu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cezayir'de gerçekleşen bir amatör futbol maçında, 17 yaşındaki futbolcu Wassim Jazzar, trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

HAYATINI KAYBETTİ

Maç sırasında rakip bir defans oyuncusuyla girdiği mücadelede karnına aldığı darbe sonucunda acı içinde yere yığıldı. O an sahada yaşanan panik ve endişe, tüm oyuncuları derinden etkiledi. Aldığı darbe sonucu fenalaşan futbolcu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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