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Futbol dünyasını sallayan Messi kararı sonrası PSG cephesinden ilk açıklama Galtier'den geldi

Futbol dünyasını sallayan Messi kararı sonrası PSG cephesinden ilk açıklama Galtier'den geldi

Futbol dünyasını sallayan Messi kararı sonrası PSG cephesinden ilk açıklama Galtier'den geldi
Admin
Admin
05 Mayıs 2023 Cuma 16:51

Lionel Messi'nin kadro dışı kalması ile ilgili Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier ilk kez konuştu. Galtier yaptığı açıklamada, "Yönetim, Messi'yi kadro dışı bıraktıklarını bana hafta başında bildirdi. Ben bu kulübün çalışanıyım ve alınan bu kararla ilgili yorum yapmama kararı aldım. Yönetimin kararına saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier, Suudi Arabistan'ı kulüpten izinsiz ziyaret ettiği için kadro dışı kalan Lionel Messi ile ilgili ilk kez açıklama yaptı.

"YÖNETİMİN KARARINA SAYGI DUYUYORUM"

Kulübün kararına saygı duyduğunu belirten Galtier, "Yönetim, Messi'yi kadro dışı bıraktıklarını bana hafta başında bildirdi. Ben bu kulübün çalışanıyım ve alınan bu kararla ilgili yorum yapmama kararı aldım. Yönetimin kararına saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

"KULÜP VE OYUNCU TARAFI GÖRÜŞECEK"

Deneyimli hoca ayrıca, "Leo döndüğünde kulüp ve oyuncu tarafı görüşecek. Sonuç olarak ne olacağını o zaman göreceğiz." ifadelerini kullandı.

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