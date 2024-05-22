Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç'un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Galatasaray derbisinin ardından soyunma odasında yaptığı konuşma sosyal medyada büyük yankı buldu. Tüm takıma sarıldıktan sonra bir konuşma yapan Koç, "Beyler neyi başardığınızı anlayın. Büyük bir partiyi dağıttınız. Yenilmezlik serilerini mahvettiniz. Sanatçılar gidiyor. Hazırladıkları podyumu kuramayacaklar" dedi. O anlar kısa sürede viral oldu.