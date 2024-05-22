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Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç'un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak

Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç'un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak

Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç'un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak
Admin
Admin
22 Mayıs 2024 Çarşamba 15:47

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Galatasaray derbisinin ardından soyunma odasında yaptığı konuşma sosyal medyada büyük yankı buldu. Tüm takıma sarıldıktan sonra bir konuşma yapan Koç, "Beyler neyi başardığınızı anlayın. Büyük bir partiyi dağıttınız. Yenilmezlik serilerini mahvettiniz. Sanatçılar gidiyor. Hazırladıkları podyumu kuramayacaklar" dedi. O anlar kısa sürede viral oldu.

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenerek şampiyonluk yarışını son haftaya bırakan Fenerbahçe'de Ali Koç'un galibiyetin ardından soyunma odasında yaptığı konuşma sosyal medyada viral oldu.

"YENİLMEZLİK SERİLERİNİ MAHVETTİNİZ"

Tüm takıma sarıldıktan sonra konuşmaya başlayan Koç, "Beyler neyi başardığınızı anlayın. Büyük bir partiyi dağıttınız. Yenilmezlik serilerini mahvettiniz. Sanatçılar gidiyor. Hazırladıkları podyumu kuramayacaklar" dedi.

NE OLMUŞTU?

Maçı yerinden takip etmeyen sarı-lacivertliler'in Başkanı Ali Koç, galibiyetten sonra stada gelip yöneticileriyle sahaya girip takımını tebrik etmiş, yapılan kutlamalarda da Galatasaraylı yöneticilerle kısa süreli gerginlik yaşamıştı.

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