0
0
0
0
0
ASGARiüCRETZAM
ASGARiüCRETZAM
0
0
0
0
bayram
bayram
0
1 Mayıs
1 Mayıs
0
Mayıs ayı personel alımı
Mayıs ayı personel alımı
1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devler Ligi finalinde! Maçı birlikte izlediği isimler dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devler Ligi finalinde! Maçı birlikte izlediği isimler dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devler Ligi finalinde! Maçı birlikte izlediği isimler dikkat çekti
Admin
Admin
11 Haziran 2023 Pazar 08:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manchester City - Inter Şampiyonlar Ligi finalini Atatürk Olimpiyat Stadı'nda takip etti. Erdoğan'a, FIFA Başkanı Infantino, UEFA Başkanı Ceferin, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ve Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur eşlik etti.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Manchester City - Inter UEFA Şampiyonlar Ligi finalini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da takip etti. Erdoğan, karşılaşmayı UEFA Başkanı Ceferin ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile birlikte maçı seyretti.

FUTBOLUN ZİRVESİNİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı için İstanbul'a gelen FIFA Başkanı Gianni Infantino ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i kabul etti. Erdoğan, Manchester City'nin sahibi Mansur ile de görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ayakta olan isimler sırasıyla: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA Başkanı Infantino, UEFA Başkanı Ceferin, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ve Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur

LİDERLER DE STATTA

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın yanı sıra Macaristan Başbakanı Victor Orban, Slovenya Başbakanı Robert Golob, Ürdün Başbakanı Bişer Al-Hasavneh, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic ve İtalya Meclis Başkanı Ignazio la Russa da izledi.

Burası İstanbul! Şampiyonlar Ligi finalinde dünyaca ünlü sanatçılar şov yaptı
Burası İstanbul! Şampiyonlar Ligi finalinde dünyaca ünlü sanatçılar şov yaptı
0
Şampiyonlar Ligi'nde kupa sahibini buldu! Avrupa'nın en büyüğü Manchester City
Şampiyonlar Ligi'nde kupa sahibini buldu! Avrupa'nın en büyüğü Manchester City
0
Galatasaray'dan Mostafa Mohamed sürprizi! Geri dönüyor
Galatasaray'dan Mostafa Mohamed sürprizi! Geri dönüyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.