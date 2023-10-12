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Beşiktaş derbisinde yok! Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech, milli takım kampında sakatlandı

Beşiktaş derbisinde yok! Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech, milli takım kampında sakatlandı

Beşiktaş derbisinde yok! Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech, milli takım kampında sakatlandı
Admin
Admin
12 Ekim 2023 Perşembe 19:52

Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle Türkiye'ye dönecek. Yapılan sağlık kontrollerinde uyluğunda kas yırtığı tespit edilen Ziyech, Fildişi Sahili ve Liberya'ya karşı oynanacak maçlarda forma giyemeyecek. Ziyech'in, Beşiktaş ile oynanacak maçta da forma giymesi beklenmiyor.

Galatasaraylı yıldız Hakim Ziyech'in Fas Milli Takımı'nda yapılan sağlık kontrollerinde uyluğunda kas yırtığı tespit edildiği belirtildi. Fas Milli Takımı'nın doktorları, Hakim Ziyech'in, testler sonrası uyluk kasında yırtık tespit edildiğini ve Fildişi ile Liberya maçlarında forma giyemeyeceğini teknik direktör Regragui'ye bildirdi.

TEDAVİSİ TÜRKİYE'DE DEVAM EDECEK

Lesiteinfo'da yer alan habere göre, Fas Milli Takımı'nın doktorları, Hakim Ziyech'in, testler sonrası uyluk kasında yırtık tespit edildiğini ve Fildişi ile Liberya maçlarında forma giyemeyeceğini teknik direktör Regragui'ye bildirdi.

DERBİ DE FORMA GİYEMEYECEK

Ziyech'in tedavisi Galatasaray sağlık personeli tarafından sürdürüleceği ve bu nedenle Ziyech'in Türkiye'ye döneceği aktarıldı. Faslı yıldızın Beşiktaş ile oynanacak derbi maçta forma giymesi beklenmiyor.

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