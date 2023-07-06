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Arda Güler'in yolculuğu başlıyor! Tarihi imza için Türkiye'den ayrılacağı saat belli oldu

Arda Güler'in yolculuğu başlıyor! Tarihi imza için Türkiye'den ayrılacağı saat belli oldu

Arda Güler'in yolculuğu başlıyor! Tarihi imza için Türkiye'den ayrılacağı saat belli oldu
Admin
Admin
06 Temmuz 2023 Perşembe 11:56

Real Madrid'in Fenerbahçe'den transferi Arda Güler, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi imzayı atmak için bugün saat 15.00'te Madrid'e gidecek. Genç yıldız için eflatun-beyazlıların tahsis ettiği özel uçak, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkacak. Toplam 30 milyon euroyu bulan bedeliyle Arda Güler, Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olacak.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda GülerReal Madrid'e resmi imzayı atıyor. 18 yaşındaki futbolcu bugün saat 17.00'de dünya devinin kendisine tahsis ettiği özel uçakla İspanya'nın başkenti Madrid'e gidecek.

İMZA İÇİN MADRID'E GİDİYOR

Real Madrid'in yeni transferi Arda Güler sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi imzayı atmak için bugün saat 15.00'te Madrid'e gidecek. Genç yıldız için Real Madrid'in özel tahsis ettiği uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkacak.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇECEK

Real Madrid, Fenerbahçe'ye bu transfer için 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Eflatun-beyazlılar ayrıca oyuncu ve kulüp bonuslarıyla birlikte sarı-lacivertlilere 10 milyon euroluk bir ödeme daha yapacak. Toplamda 30 milyon euroyu bulan satışla Arda Güler, Türk futbol tarihinin en pahalı futbolcusu olacak. Real Madrid ayrıca Fenerbahçe'ye 18 yaşındaki futbolcunun sonraki satışından da yüzde 20 pay verecek. Dünya devi, Arda Güler'le ise 6 yıllık sözleşme imzalayacak.

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