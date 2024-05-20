0
0
0
0
2024 Hacamat Günleri
2024 Hacamat Günleri
1
2024 Para Listesi
2024 Para Listesi
0
1
Kargo fiyat
Kargo fiyat
0
2024
2024
0
Havuz gebe
Havuz gebe
0
TYP KADRO 2024
TYP KADRO 2024
165
Mal varlığı
Mal varlığı
0

Ali Koç, Selahattin Baki'ye saldırdı: Sus dedim mi susacaksın

Ali Koç, Selahattin Baki'ye saldırdı: Sus dedim mi susacaksın

Ali Koç, Selahattin Baki'ye saldırdı: Sus dedim mi susacaksın
Admin
Admin
20 Mayıs 2024 Pazartesi 13:01

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray galibiyetinin ardından sahaya çıkarak yöneticiler ve futbolcularla kutlama yaptı. Stadyum boşaldıktan sonra çıkan gerginlikte Koç, kendi yöneticisi Selahattin Baki'nin yakasına yapışarak, ''Ben sus dedim mi susacaksın" ifadelerini kullandı. Bu anlar sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler ve futbolcular, Galatasaray'ı 1-0 yendikleri derbinin ardından stadyum boşaldıktan sonra çimlere çıkıp galibiyeti kutlamaya başladı.

MAÇ SONU KUTLAMA YAPTILAR

Stadyum yönetimi, tezahüratlar üzerine tamamen boş stadyumda müzik sesini açtı. Bazı Galatasaraylı idareciler sahaya girdi ve Fenerbahçe kafilesine tepki gösterdi. İki taraf arasında gerginlik çıkması üzerine güvenlik güçleri olayları yatıştırdı.

YAKASINA YAPIŞTI

O anlara damda vuran bir diğer görüntüde ise Ali Koç'un, kendi yöneticisi Selahattin Baki'nin yakasını tutarak "Ben sus dedim mi susacaksın" demesi sosyal medyada gündem oldu.

Aziz Yıldırımdan Bomba Açıklamalar
Aziz Yıldırımdan Bomba Açıklamalar
0
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Avrupa'dan elediği Maribor'u satın aldı
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Avrupa'dan elediği Maribor'u satın aldı
0
Icardi ve Wanda'nın cesur paylaşımını gören Batuhan Karadeniz öfke kustu: Yazıklar olsun
Icardi ve Wanda'nın cesur paylaşımını gören Batuhan Karadeniz öfke kustu: Yazıklar olsun
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.