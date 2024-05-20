Ali Koç, Selahattin Baki'ye saldırdı: Sus dedim mi susacaksın

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray galibiyetinin ardından sahaya çıkarak yöneticiler ve futbolcularla kutlama yaptı. Stadyum boşaldıktan sonra çıkan gerginlikte Koç, kendi yöneticisi Selahattin Baki'nin yakasına yapışarak, ''Ben sus dedim mi susacaksın" ifadelerini kullandı. Bu anlar sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler ve futbolcular, Galatasaray'ı 1-0 yendikleri derbinin ardından stadyum boşaldıktan sonra çimlere çıkıp galibiyeti kutlamaya başladı.

MAÇ SONU KUTLAMA YAPTILAR

Stadyum yönetimi, tezahüratlar üzerine tamamen boş stadyumda müzik sesini açtı. Bazı Galatasaraylı idareciler sahaya girdi ve Fenerbahçe kafilesine tepki gösterdi. İki taraf arasında gerginlik çıkması üzerine güvenlik güçleri olayları yatıştırdı.

YAKASINA YAPIŞTI

O anlara damda vuran bir diğer görüntüde ise Ali Koç'un, kendi yöneticisi Selahattin Baki'nin yakasını tutarak "Ben sus dedim mi susacaksın" demesi sosyal medyada gündem oldu.