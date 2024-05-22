2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak

2026 yılı UEFA Avrupa Ligi ile 2027 yılı UEFA Konferans Ligi finalleri Beşiktaş'ın stadı olan Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

DEV FİNALLER İSTANBUL'DA

TFF, 18 Temmuz 2023'te yaptığı açıklamada UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finali için "Beşiktaş, Fenerbahçe veya Galatasaray kulüplerinin statlarından biri" şeklinde başvuru yapıldığını açıklamıştı.

AVRUPA LİGİ FİNALİ TÜPRAŞ STADI'NDA

UEFA; 2026 Avrupa Ligi finalinin yanı sıra, 2027 Konferans Ligi'nin de Beşiktaş'ın evi olan Tüpraş Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

DAHA ÖNCE UEFA SÜPER KUPA FİNALİ OYNANMIŞTI

Tüpraş Stadı, ikinci kez bir UEFA finali organizasyonuna ev sahipliği yapacak. 2019 yılında iki İngiliz takımı Liverpool ile Chelsea'yi karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupa final maçı da o dönemki adıyla Vodafone Park'ta yapılmıştı.