İngiliz basını: Şampiyonlar Ligi finali Wembley'de oynanacak

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, "UEFA, Şampiyonlar Ligi Finali'ni İstanbul'dan almaya hazırlanıyor." denildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin 29 Mayıs'ta İstanbul'da yapılması kararlaştırılmıştı. Bu doğrultuda çalışmalar tamamlandı ve Atatürk Olimpiyat Stadı finale hazırlandı.

Ancak İngiliz basını finalin Türkiye'den alınıp İngiltere'ye verileceğini iddia etti.

“BORIS JOHNSON, CEFERIN’LE GÖRÜŞTÜ”

The Sun'da yer alan habere göre; İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile UEFA Başkanı Aleksander Ceferin arasında bir görüşme gerçekleştirildi. Johnson, koronavirüs açısından en sakıncalı ülkelerden biri olarak gördükleri Türkiye'yi neden kırmızı listeye resmen aldıklarını da bu görüşmede aktardı.

Ceferin ise İngiltere hükümetinden finalle ilgili olarak bir dizi garanti istedi.

İngiltere'nin 'kırmızı' listeye aldığı ülkelere giden taraftarların dönüşlerinde 10 gün boyunca karantinada kalmalarını talep edecek.

“UEFA SICAK BAKIYOR”

Ceferin de Türkiye'deki koronavirüs koşulları nedeniyle İngilizler'den gelen bu teklife sempatik baktığı vurgusu yapıldı.

UEFA'nın, Chelsea ve Manchester City taraftarlarının pandemi koşullarında Türkiye'ye seyahat etmeyi istememenin ve ülkelerinde kalmalarının mantıklı olduğu fikrine sıcak baktığı vurgulandı.

“TEK SEÇENEK WEMBLEY”

Ancak, UEFA'nın Tottenham, Newcastle, Arsenal, Aston Villa'nın finale ev sahipliği yapma talepleri ile birlikte İskoçya'da Hampden Park Cardiff'teki Principality Stadium'un da söz konusu olmadığını iletti.

UEFA patronları, Wembley'in tek seçenekleri olduğunu ve en az 22.500 seyirci garantisinin verilmesini talep etti.

Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı 29 Mayıs'ta Premier Lig'e yükselme maçları da takvimlendirildiği için, bu maçların Federasyon tarafından başka bir tarihe alınacağı belirtildi. Zira, Wembley'in 48 saat öncesinde finalist takımların kullanılmasına verilmesi gerektiği iletti.

“TÜRKİYE’NİN MASRAFLARI KARŞILANACAK”

UEFA, ayrıca Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi için harcadığı paranın da İngiliz hükümeti tarafından karşılanması gerektiğini belirtti.

Nihai kararın, önümüzdeki hafta içerisinde verileceği kaydedildi.