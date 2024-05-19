İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri bulundu mu?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter, Doğu Azerbaycan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kaza yaptı. Helikopterin sert iniş yaptığı belirtilirken, Reisi ve helikopterdeki diğer isim Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın hayati riski olduğu belirtildi. Bakanlar Kurulu toplantısı iptal edilerek İran Kriz Komitesi acil kodla toplanırken, ekipler kaza bölgesine ulaşmaya çalışıyor. Öte yandan helikopterdeki 2 kişiyle birkaç kez irtibat kurulduğu açıklandı.

İran devlet televizyonuna göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katılan Cumhurbaşkanı Reisi'nin konvoyundaki bir helikopter dönüş yolunda kaza yaptı.

YOĞUN SİS NEDENİYLE SERT İNİŞ YAPTI

Fars Haber Ajansı, yoğun sis nedeniyle Reisi'yi taşıyan helikopterin zorunlu iniş yaptığını ve Reisi'nin kara yoluyla Tebriz'e gittiğini duyurdu. Kazanın olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana geldiği kaydedildi. Devlet televizyonu da Reisi'yi taşıyan helikopterin sert iniş yaptığını ve kaza bölgesine ilk yardım ekiplerinin gönderildiğini bildirdi. Reisi'nin konvoyunda 3 helikopter olduğu bilgisi paylaşıldı.

"KAZANIN NEDENİ OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI"

İran devlet televizyonu, "Kazanın nedeni olumsuz hava koşulları. Ölü-yaralı bilgisi doğrulanmadı" açıklamasında bulundu.

HELİKOPTERDE ABDULLAHİYAN DA VAR

Helikopterde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Tebriz Cuma İmamı ve Doğu Azerbaycan eyaleti valisinin de bulunduğu bilgisi verildi.

"REİSİ'NİN HAYATİ RİSKİ VAR"

İranlı yetkililerden gelen açıklamada, "Umutluyuz. Ama kaza yerinden gelen ilk bilgiler endişe veridi. Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın hayatı riski var." ifadelerine yer verildi.

HAMANEY BAŞKANLIĞINDA ACİL TOPLANTI

Kurtarma çalışmaları sürerken, İranlı yetkililerin harekete geçerek acil bir toplantı düzenlediği bildirildi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin, dini lider Ali Hamaney'in çağrısı üzerine acil olarak toplandığı belirtildi. İran Kriz Komitesi de Bakanlar Kurlu Toplantısı'nı iptal ederek acil koduyla toplandı.

İRANLILAR DUA ETMEYE BAŞLADI

İran'ın Fars haber ajansı, helikopter kazası haberlerinin ardından İranlıları Cumhubaşkanı Reisi için dua etmeye çağırdı. İran devlet televizyonu Cumhurbaşkanı Reisi'nin sağlığı ve güvenliği için dua yayını yapmaya başladı.

İRAN ORDUSU TAHRAN'A SEVK EDİLDİ

İran ordusu da alarm seviyesine geçti. Ülkede OHAL ilan edileceği iddia edilirken, ordu güçleri Tahran ve çevresine sevk edildi.

KONVOYDAKİ HELİKOPTERLERDEN BİRİ DÜŞTÜ

Doğu Azerbaycan Eyalet Vali Yardımcısı Cebbarali Zakiri, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin konvoyunda meydana gelen helikopter kazasına ilişkin 3 helikopterden 2'sinin iniş yaptığını, birinin düştüğünü söyledi. Sharghdaily haber sitesine göre, Zakiri olaya ilişkin bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Reisi'nin konvoyundaki 3 helikopterden 2'sinin iniş yaptığını, birisinin de düştüğünü belirten Zakiri, "Olay yerine henüz ulaşmadım. Olası yaralılar ve sayısı hakkında bir şey söyleyemem. Olayın nasıl olduğunu bilmiyorum." dedi. İran Kızılayı tarafından yapılan açıklamaya göre, kazanın Kaleyber ve Verzigan arasında yer aldığı, İHA'larla kazanın yaşandığı bölgenin tarandığı belirtildi.

ARAMALAR HAVADAN YAPILAMIYOR

Aktarılana göre yardım ekipleri kazanın yaşandığı başkent Tahran'ın yaklaşık 600 kilometre kuzeybatısındaki Culfa kenti yakınlarına ulaştı.İran devlet televizyonuna konuşan İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Kulivend, "Bölgedeki olumsuz hava şartları (yoğun sis) nedeniyle arama kurtarma çalışmaları İHA'lar kullanılarak havadan yapılamıyor." dedi. İranlı yetkili dağlık ve ulaşımı zor olan bölgede 40 arama timinin çalışmalarını karadan sürdürdüğünü aktardı.

ORDU VE DEVRİM MUHAFIZLARI DA ÇALIŞMALARA KATILACAK

Arama kurtarma çalışmaları genişletildi. Reisi'yi arama çalışmalarına ordu ve Devrim Muhafızları da katılacak.

ARAMA ÇALIŞMALARINDA 3 PERSONEL KAYBOLDU

Yağmurlu ve soğuk hava koşulları nedeniyle aramalar güçlükle yapılıyor. Arama çalışmalarında İran Kızılayı'ndan 3 personel kayboldu.

"KURTARMA EKİPLERİ HENÜZ BÖLGEYE ULAŞMADI"

İran İçişleri Bakanı Ahmad Vahidi, helikopter kazasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanını (Reisi) taşıyan helikopter kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı. Kurtarma ekipleri henüz bölgeye ulaşmadı." ifadelerini kullandı.

HENÜZ ÖLÜ VE YARALI BİLGİSİ YOK

İran'ın Doğu Azerbaycan Valiliği, "Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kazasıyla" ilgili henüz "olası ölü ve yaralılar" hakkında bilgi veremeyeceklerini açıkladı.

ABD: GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan ve "sert iniş" yaptığı belirtilen helikopter kazasıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini açıkladı. CBS News'de yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığından bir sözcü Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı taşıyan ve "sert iniş" yaptığı belirtilen helikopter kazasıya ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, ABD yetkililerinin, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve bazı yetkililerin de bulunduğu helikopterin İran'a olası sert inişine ilişkin raporları inceledikleri, gelişmeleri yakından takip ettikleri belirtildi. Beyaz Saray da ABD Başkanı Joe Biden'ın bilgilendirildiğini belirtti.

TÜRKİYE: ARAMA KURTARMA FAALİYETLERINE HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ

Kazaya ilişkin Türkiye'den de ilk açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi: İran'da bugün (19 Mayıs) yaşanan helikopter kazasıyla ilgili gelişmeleri üzüntüyle takip ediyoruz. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da aralarında bulunduğu İranlı yetkililerin güvende ve sağlıklı olmalarını temenni ediyor, kardeş İran halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir."

HAMANEY: HERKES DUA ETSİN

Öte yandan ülke lideri Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekilerin selameti için herkesten dua istedi. Hamaney yaptığı konuşmada, "Yüce Allah'ın Cumhurbaşkanı ve yanındaki arkadaşlarını millete bağışlamasını umuyoruz. Herkes dua etsin. İran halkı endişelenmesin, ülkenin işlerinde herhangi bir aksama meydana gelmeyecektir." ifadelerini kullandı.

"KAZA NOKTASINA ULAŞILDI"

İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, arama kurtarma ekiplerinin Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile diğer yetkililerin bulunduğu helikopterin kazaya uğradığı noktaya yaklaştığını söyledi.

REİSİ, ALİYEV'LE BARAJ AÇILIŞINA KATILMIŞTI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile İran Cumhurbaşkanı Reisi, bu sabah iki ülke sınırında Kız Kalesi ve Hudaferin barajlarının açılışını yapmıştı. Baraj açılışı töreni dönüşünde Reisi'yi taşıyan helikopterin hava şartları nedeniyle sert iniş yaptığı kaydedilmişti.

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Reisi'yi taşıyan helikopterde aralarında Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da bulunduğu bazı yetkililerin olduğu bildirilmişti. Bölgeye gönderilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının olumsuz hava koşulları nedeniyle güçlükle sürdüğü bildirilmişti.

AB, UYDU HARİTALAMA HİZMETİNİ ETKİNLEŞTİRDİ

Avrupa Birliği (AB), İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkilileri taşıyan helikopterin kazaya uğraması nedeniyle İran'ın talebi üzerine hızlı müdahale uydu haritalama hizmetini etkinleştirdiğini bildirdi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel de "AB üye ülkeleri ve ortaklarımızla durumu yakından takip ediyoruz." mesajını paylaştı.

HELİKOPTERDEKİ İKİ KİŞİYLE İRTİBAT KURULDU

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mansuri, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kazaya uğramasından sonra helikopterde bulunan 2 kişiyle birkaç kez telefon irtibatı kurulduğunu söyledi. İran devlet televizyonuna konuşan Mansuri, olaya ilişkin bilgi verdi. İran-Azerbaycan sınırındaki bir barajın açılış töreni sonrasında ülkeye dönüşünde Reisi'nin konvoyunda 3 helikopterin olduğunu kaydeden Mansuri, Cumhurbaşkanı Reisi'nin bulunduğu helikopter ile diğer helikopterlerin yerel saatle 13.30'da irtibatının kesildiğini ve 2 helikopterin yaklaşık 15-20 dakika bölgede Reisi'nin helikopteri için arama yaptığını belirtti.

ARAMALAR 2 KİLOMETRE ÇAPINDAKİ ALANDA DEVAM EDİYOR

Mansuri, "Biri helikopter personeli diğeri yolculardan 2 kişiyle, birkaç kez telefon irtibatı kuruldu. O sırada bu durum bize, hadisenin çok büyük olmadığı kanaatini verdi." dedi. Aramaların 2 kilometre çapındaki alanda sürdüğünü aktaran Mansuri, yağmur ve sis kaynaklı hava şartları ile bölgenin zor koşullarının çalışmaları yavaşlattığını ifade etti.