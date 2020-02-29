Türk silahlı kuvvetleri mensupları kahraman mehmetçiğimiz tarafından havadan ve karadan ağır bir şekilde vurulan Suriye deki operasyonlarına dünyanın dört bir yanından destek mesajları gelemeye devam ediyor Alınan son bilgilere göre Azerbaycan ve Pakistan üst düzey yetkilileri Türkiye'yi arayarak her konuda yanımızda oldukları ve Askeri olarak Emir ve görüşlere hazır olduklarını bildirdi.

AZERBAYCAN VE PAKİSTAN TÜRKİYE’Yİ ARAYARAK EMİR VE GÖRÜŞLERE HAZIR OLDUKLARINI BİLDİRDİ

Türk silahlı kuvvetleri mensupları kahraman mehmetçiğimiz tarafından havadan ve karadan ağır bir şekilde vurulan Suriye deki operasyonlarına dünyanın dört bir yanından destek mesajları gelemeye devam ediyor Alınan son bilgilere göre Azerbaycan ve Pakistan üst düzey yetkilileri Türkiye'yi arayarak her konuda yanımızda oldukları ve Askeri olarak Emir ve görüşlere hazır olduklarını bildirdi.

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Türk silahlı kuvvetleri mensupları kahraman mehmetçiğimiz tarafından havadan ve karadan ağır bir şekilde vurulan Suriye deki operasyonlarına dünyanın dört bir yanından destek mesajları gelemeye devam ediyor Alınan son bilgilere göre Azerbaycan ve Pakistan üst düzey yetkilileri Türkiye'yi arayarak her konuda yanımızda oldukları ve Askeri olarak Emir ve görüşlere hazır olduklarını bildirdi.

alınan son bilgilere göre resmi bir açıklama henüz yapılmamış olsada azerbaycan ve pakistan üst düzey yetkililerinin Türk Yetkilieri arayarak ihtiyaç halinde ordularının türkiyenin emrinde hazır olduklarını bildirmesi ve bu haberin sosyal medy paylaşılması üzerine dünya çapında çok etkili oldu ve bütün ülkeler arka arkaya Türkiye'ye destek mesajları yayınlamaya başladı

bugunden sonra hiç bir şey eskisi gibi olmayacak diyen Başkan Erdoğan'ı Ülke iiçindeki bazı ayrılıkçı ve kedini aydın ve yazar olarak tanımlayan tayfa Erdoğan kaybetsin Türkiye kaybetsin İstese de Allah Türkiye'nin yanındadır.

BUGÜNDEN SONRA TÜRKİYE'DE HİÇ BİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK SONUNA KADAR DEVLETİMİZİN MİLLETİMİZİN YANINDAYIZ ALLAH ORDUMUZU MUZAFFER EYLESİN

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