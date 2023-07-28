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Kılıçdaroğlu'nun Akbelen ziyaretinde ortalık karıştı! Aracın önünü kesip yumrukladılar

Kılıçdaroğlu'nun Akbelen ziyaretinde ortalık karıştı! Aracın önünü kesip yumrukladılar

Kılıçdaroğlu'nun Akbelen ziyaretinde ortalık karıştı! Aracın önünü kesip yumrukladılar
Admin
Admin
28 Temmuz 2023 Cuma 20:03

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çevrecilerin direnişine destek vermek amacıyla gerçekleştirdiği Akbelen ziyaretinde gergin anlar yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun aracının önünü kesen bir grup, "Araca değil barikata" sloganları attı.

Muğla'daki Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerindeki maden sahasının ağaç kesilerek genişletilmesi çalışmasına yönelik protestolar sürerken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da eylemcilerin nöbet tuttuğu Akbelen'e gitti. Kılıçdaroğlu'nun ormanda incelemelerde bulunmadığını öne süren çevreciler makam aracının önünü keserek sloganlar attılar.

"YANINIZDAYIM"

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı açıklamada ise "Ağacı kestiğinizde suyu kesmiş olursunuz. Ağacı kestiğinizde tabiatı öldürmüş olursunuz. Ağacı kestiğinizde oksijeni bitirmiş olursunuz. Bütün dünya bunu biliyor ama bir avuç çete bunu bilmiyor. Ben boşana mı 'beşli çeteler' diyorum. Boşuna mı, 'bu beşli çeteler bu milletin kanını emiyor' diyordum. Bunun için söylüyordum… Direniyorsunuz, Kemal kardeşiniz sizin yanınızda" ifadelerini kullandı

CHP'Lİ VEKİL DE EYLEMCİLERLE TARTIŞTI

Öte yandan Kılıçdaroğlu'yla Akbelen'e giden CHP milletvekili Mahmut Tanal, bir eylemciyle tartışması sırasında "Sizin gibi insanlar yüzünüzden iktidarı kaybettik" dedi. Eylemcinin, "Bizim sayemizde kazanacaktınız, iyi ki kazanmamışsınız" demesi üzerine geri dönen Tanal, "AK Parti'nin ekmeğine yağ sürüyorsunuz" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine eylemciler Tanal'ı da yuhaladı.

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