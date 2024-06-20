Özel'in "Belediyelerimizde akraba ataması yok" sözlerine AK Parti cephesinden yanıt: Özel, vatandaşı kandırıyor

Katıldığı bir televizyon programında CHP'li belediyelerde akraba ataması olmadığını söyleyen CHP lideri Özgür Özel'e AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan sert bir karşılık geldi. Özel'in sözlerini alıntılayan Dağ, "CHP'li belediye başkanları Sayın Özgür Özel'i, Özgür Özel de vatandaşı kandırmaya çalışıyor. Ama gerçekler gün gibi ortada" dedi.

Son dönemlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel'in birbirlerine yaptıkları ziyaretler sonrası siyasette esmeye başlayan normalleşme rüzgarı yavaş yavaş etkisini yitirmeye başladı. Son olarak belediyelerdeki akraba kayırmacılığı üzerinden CHP lideri Özel'e yüklenen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın sözleri bardağı taşıracak son damla olacağa benziyor.

"BİR TANE BÖYLE ATAMA YOK"

CHP lideri Özel, dün akşam katıldığı bir programda belediyelerdeki akraba atamaları hakkında sorulan soruya, "Şu anki durumu söyleyeyim. Bir tane böyle atama yok. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak bu konuda çok kararlı olduğumu söyledim. Yönetim anlayışımız da aynen bu şekilde" cevabını verdi.

"TAMAMI GÖREVE DEVAM EDİYOR"

CHP liderin Özel'in bu ifadelerinin yer aldığı videoyu alıntılayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Hatırlarsanız Sayın Özgür Özel, belediyelerindeki usulsüzlüklerinden kişisel PR yapmak amacıyla üst perdeden akraba atamalarına karşı olduğunu belirten konuşmalar yapmıştı. Sayın Genel Başkan bu konuda çok kararlı olduğunu söyledikten sonra dahi CHP'li belediyelerde eş dost akraba atamaları devam etti. Geçen sürede kendisini ciddiye alan olmadı. CHP'li belediyeler eş dost akraba atamalarının merkezi haline gelmiş durumda. Şu an neredeyse tamamı göreve devam ediyor" dedi.

"VATANDAŞI KANDIRMAYA ÇALIŞIYOR"

Açıklamasının devamında eleştirisinin dozajını daha da artıran Dağ, "CHP'li belediye başkanları Sn. Özgür Özel'i, Özgür Özel de vatandaşı kandırmaya çalışıyor. Ama gerçekler gün gibi ortada." ifadelerine yer verdi.