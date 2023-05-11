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Kılıçdaroğlu'ndan kaset iddiaları sonrası İnce'ye çağrı: Soframız açık, bu pislikleri birlikte temizleyelim

Kılıçdaroğlu'ndan kaset iddiaları sonrası İnce'ye çağrı: Soframız açık, bu pislikleri birlikte temizleyelim

Kılıçdaroğlu'ndan kaset iddiaları sonrası İnce'ye çağrı: Soframız açık, bu pislikleri birlikte temizleyelim
Admin
Admin
11 Mayıs 2023 Perşembe 11:13

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin özel hayatıyla ilgili paylaşımlara ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. İnce ile görüştüğünü belirten Kılıçdaroğlu, "Bunu yapanlar operasyoncudur, şantajcıdır, montajcı pisliklerdir. Çünkü bunlar yabancı istihbaratçıların eline düşmüş zavallı kimselerdir. Gelmek istiyorsa otursun soframıza değişimi birlikte getirelim. Bu pislikleri birlikte temizleyelim siyasetin içinden" diye konuştu.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin geçirdiği rahatsızlık ve özel hayatıyla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin gazeteci İsmail Saymaz'a açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi; "Bugün rahatsızlığını duyduğum andan itibaren kendisine ulaşmaya çalışıyordum ancak ulaşamıyordum, sonunda ulaşabildim. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Bunu yapanlar operasyoncudur, şantajcıdır, montajcı pisliklerdir. Bunları siyasetten de toplumdan da söküp atmak gerekir.

Çünkü bunlar yabancı istihbaratçıların eline düşmüş zavallı kimselerdir. Buradan net söylemek istiyorum ki Halil İbrahim soframız ona hep açıktır. Gelmek istiyorsa otursun soframıza değişimi birlikte getirelim. Bu pislikleri birlikte temizleyelim siyasetin içinden."

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen müstehcen görüntüler sosyal medyaya servis edildi. Yaşanan gelişmenin ardından sağlık sorunları yaşadığı öne sürülen İnce, programlanan iki mitingini iptal etti.

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