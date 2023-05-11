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Kaset gündemi sonrası İnce'yle ilgili bomba iddia: Genel merkeze gidiyor, kararını açıklayacak

Kaset gündemi sonrası İnce'yle ilgili bomba iddia: Genel merkeze gidiyor, kararını açıklayacak

Kaset gündemi sonrası İnce'yle ilgili bomba iddia: Genel merkeze gidiyor, kararını açıklayacak
Admin
Admin
11 Mayıs 2023 Perşembe 11:06

Sosyal medyadan servis edilen kaset iddialarıyla gündeme gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kurmaylarıyla yaptığı toplantıda büyük çoğunluğun çekilme yönünde karar aldığı iddia edildi. Son kararını henüz vermeyen İnce'nin genel merkeze gittiği ve ilerleyen saatlerde bir açıklama yapacağı ifade edildi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce cephesinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sosyal medya üzerinden servis edilen kaset iddiaları sonrası sağlık sorunları yaşadığı öne sürülen İnce, dün gerçekleşecek iki mitingini iptal ederken, bugün Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin'den gündem yaratacak bir iddia geldi.

İnce'nin bir otelde 11 yakın çalışma arkadaşıyla bir toplantı yaptığını ifade eden Erkin "Bu 11 isimden 8'i seçimin ikinci tura kalmayacağını bu nedenle çekilme yönünde karar alınması gerektiğini İnce'ye aktarıyor. Bunun üzerine İnce 'bunu bir düşünelim' diyor. Şuan partinin genel merkezine gidiyor ve bu konuda ilerleyen saatlerde bir açıklama yapacak" dedi.

Öte yandan kaset iddiaları sonrası Muharrem İnce ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu bugün dikkat çeken bir çağrıda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, "Bunu yapanlar operasyoncudur, şantajcıdır, montajcı pisliklerdir. Bunları siyasetten de toplumdan da söküp atmak gerekir.

Çünkü bunlar yabancı istihbaratçıların eline düşmüş zavallı kimselerdir. Buradan net söylemek istiyorum ki Halil İbrahim soframız ona hep açıktır. Gelmek istiyorsa otursun soframıza değişimi birlikte getirelim. Bu pislikleri birlikte temizleyelim siyasetin içinden" ifadelerini kullanmıştı.

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