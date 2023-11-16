İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Defolup gitsinler" dediği iddia edilen vekillerden biri olan Adnan Beker, partisinden istifa etti. Beker, "İYİ Parti çatısı altında artık Ankaralı hemşehrilerim ve yüce Türk milletine daha fazla katkı sağlayamayacağımı düşündüğümden, bugün itibariyle İYİ Parti'den istifa ediyorum" dedi. Böylece İYİ Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 42'ye düştü.

İyi Parti'de istifa dalgası devam ediyor. Geçen hafta İyi Parti'den eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, partinin Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu istifa etmişti. Bugün ise İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Defolup gitsinler" dediği iddia edilen vekillerden biri olan İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, sosyal medya paylaşımıyla partisinden istifa ettiğini duyurdu. Bu istifa ile İYİ Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 42'ye düştü.

Beker istifa mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Hayatım boyunca doğruluğu ve dürüstlüğü ilke edindim. Attığım her adımda, çıktığım her yolda daima 'önce ülkemin, önce milletimin menfaati' dedim. En büyük hayallerim hep ülkem için oldu. Bu da elbette çok çalışmakla mümkündü. Bu vesileyle, ülkemizin her yerinden, her kesiminden bir araya gelen yol arkadaşlarımızla birlikte İYİ Parti'yi kurduk. 25 Ekim 2017'den beri İYİ Parti'nin başarısı için gece gündüz demeden, var gücümle, her alanda mücadele ve emek verdim.

"ANKARA'MIZI MAHALLE MAHALLE SOKAK SOKAK GEZDİK"

Aziz Türk milleti ve kıymetli Ankaralı hemşehrilerim, Ankara'mızda yaşayan başta siz değerli Ankaralı hemşehrilerimin ve esnaflarımızın olmak üzere bana gelen tüm talepleri gücüm yettiğince dile getirmek, mümkün olduğunca yerine getirmek ve çözüme kavuşturmak amacıyla 2019 Yerel Seçimlerinde sizlerin teveccühü ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevine seçildim. Çok şükür görevimi büyük bir özveriyle yerine getirdim.

Dört yıllık görev sürem boyunca 200 binden fazla vatandaşımızı ve partilimizi ABB İYİ Parti Grup Başkanlığımızda ağırladık. Sokağa indik; Ankara'mızı mahalle mahalle, sokak sokak, köy köy gezdik. İlçe ilçe Ankara'mızın problemlerine doğrudan temas ettik.

"TEMAYÜL YOKLAMASINDA PARTİ İÇİ REKORLA 1. SIRA VEKİL ADAYI OLDUM"

14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerinde, Grup Başkanvekilliği görevimden ayrıldıktan sonra İYİ Parti üyelerimizin yüksek teveccühü ile temayül yoklamasında 3 bin 632 oy alarak, parti içi rekorla Ankara 2. Bölge 1. sıradan milletvekili adayı oldum. Partililerimiz, yol arkadaşlarımız, gönüllülerimiz ile beraber soluksuz bir seçim kampanyası yürüttük. Seçim bölgemde İYİ Parti'nin oyunu hep birlikte artırdık. Sivil toplum kuruluşlarımız, esnaf birliklerimiz, köy ve mahalle muhtarlarımız ve gençlerimiz ile sürekli bir araya geldik. Taleplerini TBMM çatısı altında dile getirdik; soru önergeleri, araştırma önergeleri ve kanun teklifleri verdik. Bu zamana kadar, başta Ankara'da yaşayan kıymetli hemşehrilerime hizmet olmak üzere, İYİ Parti'nin başarısı için durmadan, yorulmadan çalıştım. Bu süreçte benimle beraber yürüyen tüm yol arkadaşlarıma tek tek teşekkürlerimi iletiyorum.

"BUGÜN İTİBARIYLA İYİ PARTİ'DEN İSTİFA EDİYORUM"

Aziz Türk milleti ve kıymetli hemşehrilerim, İYİ Parti çatısı altında artık Ankaralı hemşehrilerim ve Yüce Türk Milleti'ne daha fazla katkı sağlayamayacağımı düşündüğümden, bugün itibariyle İYİ Parti'den istifa ediyorum. Başta çok değerli Ankaralı hemşehrilerim olmak üzere, İYİ Parti İlçe Başkanlarımız, yöneticilerimiz, üyelerimiz, gönüllülerimiz ve İYİ Parti'ye oy vermiş tüm vatandaşlarımızla bugüne kadar nasıl hemhâl olduysak bugünden sonra da kapım ve telefonum her zaman açık olacaktır. Büyük Türk milletine ve Ankara'mıza her zamanki azim ve inanmışlıkla hizmet etmeye devam edeceğim. Saygılarımla."

AK PARTİ'YE Mİ KATILACAK?

Geçtiğimiz hafta İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti'ye katılmıştı. Hatipoğlu'nun rozetini ise bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı. Kulislerde Adnan Beker'in de Hatipoğlu gibi AK Parti'ye katılacağı konuşuluyor.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti lideri Meral Akşener, dünkü grup toplantısında, "Bu ülkeye kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim. İyiler Hareketi cep doldurmaya kalkışanların karşısında, sırtında yara olmayan, tertemiz, gözümün içine baksan arkasının görüldüğü insanlardan oluşan bir partidir. Bunun dışında davrananların içimizde yeri yoktur" ifadelerini kullanmıştı. Akşener'in Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile Ankara Milletvekili Adnan Beker'i kastettiği öne sürülmüştü. Yaşanan gelişmeler üzerine Beker partisinden istifa etti.