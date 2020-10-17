Erken beklerken ara seçim mi?Hâli-hazırda 586 vekilin bulunduğu Meclis’te, yeni fezlekelerin işleme konulmasıyla erken seçim yerine ara seçime gidilebilir.

Hâli-hazırda 586 vekilin bulunduğu Meclis’te, yeni fezlekelerin işleme konulmasıyla erken seçim yerine ara seçime gidilebilir.

Türkiye erken seçimi tartışırken ara seçim ihtimali doğdu! Hâlihazırda 586 vekilin bulunduğu Meclis’te, yeni fezlekelerin işleme konulmasıyla erken seçim yerine ara seçime gidilebilir. Anayasa’nın 78’inci maddesi, TBMM’de boşalan üyeliklerin sayısı üye tamsayısının yüzde beşini bulduğu hallerde ara seçimlerin üç ay içinde yapılmasını öngörüyor.

Bu durumda 16 vekilin dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ara seçimin zemini de hazırlanmış oluyor.

ANAYASA’YA GÖRE 570’E DÜŞTÜĞÜNDE ARA SEÇİM OLABİLİR



Anayasa’nın 78’inci maddesi, TBMM’de boşalan üyeliklerin sayısı üye tamsayısının yüzde beşini bulduğu hallerde ara seçimlerin üç ay içinde yapılmasını öngörüyor. Anayasa’ya göre ara seçimin bir diğer şartı ise genel seçimin üzerinden 30 ayın geçmesi. Bu duruma göre Meclis’teki milletvekili sayısı 570’e düşerek 24 Haziran 2018 genel seçimlerinin üzerinden 30 ay geçtiğinde Türkiye bir ara seçime gidebilir.

78. MADDE AÇIKÇA İFADE EDİYOR



Anayasa’nın 78’inci maddesinin ilgili bölümünde ara seçimle ilgili şartlar şu şekilde ifade edilmiş: “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşalma olması halinde ara seçime gidilir. Ara seçim, her seçim döneminde bir defa yapılır ve genel seçimden otuz ay geçmedikçe ara seçime gidilemez. Ancak boşalan üyeliklerin sayısı, üye tamsayısının yüzde beşini bulduğu hallerde ara seçimlerin üç ay içinde yapılmasına karar verilir. Genel seçimlere bir yıl kala ara seçim yapılamaz.”

Muhalefet erken seçimi tartışırken ufukta ara seçim görünüyor! Hâlihazırda 586 milletvekili bulunan Meclis’te, yeni fezlekelerle birlikte bu sayı 570’e düşerse ara seçim kapıya dayanacak. Muhalefet partileri ardı ardına erken seçim taleplerini yinelerken, 26 vekille ilgili Meclis’e sevk edilen fezlekelerin akıbetine göre Türkiye’nin gündemine erken seçim yerine ara seçim gelebilir. Ara seçimin siyasi tabloyu nasıl etkileyeceği ise merak konusu.

FEZLEKELER ARA SEÇİM İHTİMALİ DOĞURDU



Son günlerde başta Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu olmak üzere muhalefet parti liderleri daha önce Türkiye’yi iki kez erken seçime götüren Bahçeli’ye erken seçim talebinde bulunurken, bu talebe hem Bahçeli hem de iktidar ‘seçimin 2023’te olacağı’ cevabını verdi. Ancak ekimin başında 26 milletvekili için Meclis’e sevk edilen 42 fezleke ile birlikte erken seçimden ziyade bir ara seçim ihtimali doğdu.

ANAYASA’YA GÖRE 570’E DÜŞTÜĞÜNDE ARA SEÇİM OLABİLİR



Anayasa’nın 78’inci maddesi, TBMM’de boşalan üyeliklerin sayısı üye tamsayısının yüzde beşini bulduğu hallerde, ara seçimlerin üç ay içinde yapılmasını öngörüyor. Anayasa’ya göre ara seçimin bir diğer şartı ise genel seçimin üzerinden 30 ayın geçmesi. Bu duruma göre Meclis’teki milletvekili sayısı 570’e düşerek 24 Haziran 2018 genel seçimlerinin üzerinden 30 ay geçtiğinde Türkiye bir ara seçime gidebilir.

78. MADDE AÇIKÇA İFADE EDİYOR



Anayasa’nın 78’inci maddesinin ilgili bölümünde ise ara seçimle ilgili şartlar şu şekilde ifade edilmiş: “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşalma olması halinde ara seçime gidilir. Ara seçim, her seçim döneminde bir defa yapılır ve genel seçimden otuz ay geçmedikçe ara seçime gidilemez. Ancak boşalan üyeliklerin sayısı, üye tamsayısının yüzde beşini bulduğu hallerde, ara seçimlerinin üç ay içinde yapılmasına karar verilir. Genel seçimlere bir yıl kala ara seçimi yapılamaz.”

ERKEN SEÇİM BEKLERKEN ARA SEÇİME GİDİLEBİLİR



Hatırlanacağı üzere ekimin başında Meclis Başkanlığı’na, aralarında AKP ve MHP milletvekillerinin de bulunduğu 26 milletvekili hakkında 42 dokunulmazlık dosyası sunuldu. TBMM’nin mevcudu ise bakan olan, vefat eden ve dokunulmazlığı kaldırılan vekillerle birlikte 586’ya düşmüş durumda. Dolayısıyla fezlekesi Meclis’e sunulan 26 vekilin 16’sının vekilliğinin düşürülmesi durumunda ara seçim ihtimali doğuyor. Ayrıca genel seçimin üzerinden 30 ayın geçmesi şartı ise aralıkta tamamlanıyor. Bu durumda kamuoyu ve muhalefet bir erken seçim kararı beklerken Türkiye, her an bir ara seçim için sandık başına gidebilir.

Hatırlanacağı üzere Ekim’in başında Meclis Başkanlığı’na, aralarında AKP ve MHP milletvekillerinin de bulunduğu 26 milletvekili hakkında 42 dokunulmazlık dosyası sunuldu. TBMM’nin mevcudu ise bakan olan, vefat eden ve dokunulmazlığı kaldırılan vekillerle birlikte 586’ya düşmüş durumda.

MECLİS ERKEN SEÇİM KARARI ALIRSA ERDOĞAN ADAY OLABİLİYOR



Hükümet kanadı ısrarla seçimlerin 2023’te yapılacağını söylerken, MHP lideri Bahçeli de birkaç gün önce “adayımız Erdoğan” açıklamasında bulundu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığı ile ilgili olarak hukukçular, Bahçeli’yle aynı görüşte değil.

Anayasa hukukçuları, 2017’de bir Anayasa değişikliği yapıldığını, yeni bir Anayasa yapılmadığını belirterek, cumhurbaşkanının en fazla 2 dönem görev yapabileceğini söylüyorlar. Hukukçular, Anayasa’nın 116. maddesinde “TBMM erken seçim kararı alırsa Cumhurbaşkanı yeniden seçimlere girebilir” dendiğini belirtiyorlar. TBMM’deki fiili durum nedeniyle ara seçim kararı alınması halinde ne olacağı ise şimdilik belirsiz görünüyor.