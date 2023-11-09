CHP Olağan Üstü Toplantı yapıyor!

Son dakika: Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi ile ilgili kararı kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. CHP lideri Özgür Özel'in TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a yaptığı çağrının ardından Danışma Kurulu'nun konuyu görüşme üzere saat 17.00'de olağanüstü toplanacağı açıklandı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay için hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması Türkiye'nin gündemine oturdu. Bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile telefonda görüşen CHP lideri Özgür Özel, danışma kurulunun konuyla ilgili olarak olağanüstü toplanmasını talep etmişti. Görüşme sonrasında Kurtulmuş'un gerekli çağrıyı yaptığı ve TBMM Danışma Kurulu'nun, Yargıtay'ın AYM kararıyla ilgili olarak saat 17.00'de olağanüstü toplanacağı öğrenildi.

DANIŞMA KURULU OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

Yargıtay'ın Can Atalay kararı sonrası Meclis hareketlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşmesinin ardından Meclis Danışma Kurulu'nun toplanacağı saat belirlendi. Kurtulmuş başkanlığında toplanacak danışma kurulu saat 17.00'de bir araya gelecek. Danışma Kurulu toplantısına tüm siyasi partilerin grup başkan ve başkanvekilleri ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılması beklenirken Yargıtay'ın kararına ilişkin nasıl bir tutum alınacağı bu toplantıda netleşecek.

AK PARTİ GRUBU TOPLANTI HALİNDE

Danışma Kurulu toplantısı öncesinde parti grupları hareketli. AK Parti grup başkanvekilleri genel kurul öncesi bir değerlendirme toplantısı yaparken toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala'nın da katıldığı öğrenildi. CHP'nin ardından HEDEP de konunun detaylı olarak ele alınması için genel görüşme açılması talebini Meclis Başkanlığı'na iletti.

MUHALEFETİN TEPKİSİ ORTAKLAŞABİLİR

CHP grubunun, konu Genel Kurul'da gündeme alınana kadar Meclis Genel Kurulu'nda nöbet tutacağı açıklanırken bu nöbete diğer muhalefet partilerinin de katılması için temaslar başladı. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, muhalefetin ortak bir tepki vermesi için CHP, İYİ Parti ve HEDEP grup başkanvekilleriyle görüşme gerçekleştirdi. SAADET Grubu da öğleden sonra iki eş genel başkan ve milletvekilleri ile ortak basın toplantısı yapacak.

NE OLMUŞTU?

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği "seçilme hakkı" ve "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiği yönündeki kararına uyulmamasına hükmetmişti. Daire, "yargısal aktivizm" yapmakla suçladığı ihlal kararı yönünde oy kullanan AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Daire aynı zamanda Atalay'ın milletvekilliğinin de düşürülmesi işlemlerine başlanması için kararı TBMM Başkanlığı'na göndermişti.