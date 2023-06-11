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Canlı yayında gergin anlar! İsmail Saymaz'ın sorusu Kılıçdaroğlu'nu kızdırdı

Canlı yayında gergin anlar! İsmail Saymaz'ın sorusu Kılıçdaroğlu'nu kızdırdı

Canlı yayında gergin anlar! İsmail Saymaz'ın sorusu Kılıçdaroğlu'nu kızdırdı
Admin
Admin
11 Haziran 2023 Pazar 08:44

Seçimden yenilgiyle ayrılmasından sonra katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci İsmail Saymaz'ın "Seçimi neden kaybettiğinize dair 12 gün boyunca bir açıklama yapmadınız. Şuanda da bir açıklama yapmıyorsunuz. Bir rapor çıkardınız mı? Seçimi neden kaybettiniz?" sorusu karşısında bir hayli gerildi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun ardından ilk kez katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazeteci İsmail Saymaz, program boyunca gergin olduğu gözlenen Kılıçdaroğlu'na "Seçimi neden kaybettiğinize dair 12 gün boyunca bir açıklama yapmadınız. Şuanda da bir açıklama yapmıyorsunuz. Bir rapor çıkardınız mı? Seçimi neden kaybettiniz?" sorusunu yöneltti.

Kılıçdaroğlu bu soruya, "Anlatamıyorum galiba... Seçimi kaybetmemizde kır ve kent oylarının farklı olmasının etkisi var" yanıtını verdi. Bunun üzerine devreye giren Saymaz, "Bu zaten biliniyordu efendim" dedi.

Gerildiği gözlenen Kılıçdaroğlu, Saymaz'a "Nereden biliyordunuz?" sorusunu yöneltti. Saymaz da buna karşılık "21 yıldır bütün seçimlere baktığımızda CHP kırda hep az oy alıyor. Bu sürpriz bir durum değil ki" ifadelerini kullandı.

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