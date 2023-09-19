2024 Yerel Seçimler ne zaman olacak, tarih geriye alınacak mı? Ertelenme söz konusu mu?

BELEDİYE SEÇİMLERİ (YEREL SEÇİMLER) NE ZAMAN?, YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?, Yerel seçimler erken Olacak mı?, Yerel seçimlerin ertelenme ihtimali var mı?, Peki yerel seçimler hangi tarihte yapılacak? Yerel-Mahalli seçim tarihinin geriye alınma ihtimali var mı? İşte detaylar.

2024 Yerel Seçimler ne zaman olacak? Belediye seçimleri 2024

Yerel seçimler ne zaman yapılacak? 2024 Türkiye belediye seçimi için geri sayım başladı. Yerel seçimlerin ne zaman yapılacağı, yaz aylarının sonuna yaklaşılmasıyla birlikte gündeme gelen konular arasında yer alıyor. Her 5 yılda bir gerçekleştirilen belediye seçimleri 2024 yılında yapılacak. Yapılacak olan yerel seçimlerle birlikte yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları seçilecek. Peki, 2024 yerel seçimler ne zaman?

2024 yerel seçimi yani belediye seçimi tarihi, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tamamlanmasıyla birlikte şimdi de 2024 belediye seçimleri gündeme geldi. Peki, yerel seçimler ne zaman yapılacak?



BELEDİYE SEÇİMLERİ (YEREL SEÇİMLER) NE ZAMAN?



Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.



Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?



Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.



İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;



- Büyükşehir Belediye Başkanı



- İl Belediye Başkanı



- İlçe Belediye Başkanı



- Belde Belediye Başkanı



- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri



- Mahalle muhtarları



- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.